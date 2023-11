Denis Urubko schodzi z K2. Informacja potwierdził na antenie TVN24 Krzysztof Wielicki, kierownik wyprawy. W poniedziałek około godziny 7 rano, Urubko był na wysokości bazy C2 na wysokości 6 700 metrów. Rosjanin z polskim paszportem w sobotni poranek bez uzgodnień z innymi członkami wyprawy, opuścił obóz, by samodzielnie podjąć próbę zdobycia szczytu K2 zimą.

Denisowi Urubce prawdopodobnie nie udało się samotnie zdobyć szczytu K2. Atak na szczyt ośmiotysięcznika miał się odbyć dziś. Niewykluczone, że przeszkodziły warunki pogodowe lub inne okoliczności. Zgodnie z relacjami kolegów z wyprawy, Denis Urubko był zdeterminowany, by zdobyć górę do końca lutego, aby wejście było zaliczone jako zimowe. Urubko uważa, że zima kończy się wraz z końcem lutego. Polska ekspedycja miała zaplanowane podejście na szczyt dopiero na początek marca. Decyzja himalaisty o opuszczeniu kolegów została jednoznacznie skrytykowana przez kierownika wyprawy.

- Jesteśmy tu razem i powinniśmy razem podejmować decyzje, ale stało się. Traktuję go jak niesfornego kolegę. Mamy zespoły w górze i są przygotowane do pomocy. Wysyłamy ludzi z tlenem do obozu drugiego, bo nikt nie wie, czy coś się nie stanie. To jest naszym obowiązkiem, niezależnie od tego, jaką mamy opinię o człowieku. Musimy być przygotowani na to, że może się zdarzyć coś złego - powiedział Krzysztof Wielicki na antenie TVN24.