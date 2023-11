Denis Urubko rezygnuje z udziału w zimowej wyprawie na K2! Kilka dni temu himalaista, który w brał udział w brawurowej akcji ratunkowej na Nanga Parbat zaskoczył wszystkich swoim zachowaniem. Urubko postanowił samotnie zdobyć szczyt K2, pozostawiając w bazie swoich kolegów i nie informująch ich o swojej decyzji. Zespół, który pozostał w bazie nie ukrywał zaskoczenia i rozczarowania. Teraz Denis Urubko wrócił do bazy i podjął kolejną zaskakującą decyzję! Słynny himalaista opuszcza wyprawę! Jak zareagował na to kierownik polskiej grupy, Krzysztof Wielicki?

Denis Urubko nie będzie brał udziału w dalszej próbie zdobycia K2. Rzecznik wyprawy w rozmowie z TVN24 przyznał, że himalista podjął taką decyzję m.in. dlatego, że wyznaczył sobie cel zdobycia góry do końca lutego. Na Facebooku pojawił się już oficjalny komunikat, z którego dowiadujemy się, że Denis Urubko kończy swoją wyprawę.

Decyzję Denisa Urubko skomentował również kierownik wyprawy. Krzysztof Wielicki nie ukrywa, że jest zadowolony z decyji, jaką podjął jego przyjaciel.

Sam Denis Urubko w rozmowie z TVN24 zdradził, dlaczego kilka dni temu zdecydował się na samotny atak na K2.

To była moja szansa, żeby coś zrobić a nie tylko siedzieć w bazie. Podjąłem się ataku szczytowego i jestem usatysfakcjonowany bo to zrobiłem. Bez tego byłbym wściekły. Wróciłem bez zdobycia szczytu, ale to była ryzykowna sytuacja, bardzo dużo śniegu zero widoczności, bardzo złe warunki. W tym przypadku moją jedyna słuszną decyzją mógł być powrót- mówił w rozmowie z TVN24.