Duda ułaskawia Bąkiewicza! Tusk ostro: „Polityczny sygnał odzyskiwania władzy”

We wtorek media obiegła informacja o tym, że Andrzej Duda skorzystał z prawa łaski wobec Roberta Bąkiewicza. Kancelaria Prezydenta opublikowała komunikat, w którym wskazano powody tej decyzji. Prezydent miał na uwadze m.in. pozytywną opinię środowiskową, incydentalny charakter czynu oraz ustabilizowany tryb życia Roberta Bąkiewicza.

Reklama

Ten gest ze strony głowy państwa spotkał się z natychmiastową reakcją sceny politycznej i opinii publicznej.

Donald Tusk ostro ocenił decyzję prezydenta Andrzeja Dudy

Premier Donald Tusk ostro zareagował na decyzję prezydenta. Na portalu X zamieścił wpis, w którym nie pozostawił wątpliwości co do swojej oceny sytuacji. Przyznał wprost, że jego zdaniem mamy do czynienia ze „skandalem”.

Ułaskawienie Bąkiewicza przez prezydenta Dudę jest nie tylko skandalem w ludzkim, moralnym wymiarze. Jest też politycznym sygnałem, że cała ta ekipa, razem z Nawrockim, Kaczyńskim i Braunem nie cofnie się przed niczym, byle odzyskać władzę. Czas, aby wszyscy to zrozumieli napisał premier.

Wypowiedź premiera wywołała lawinę komentarzy i natychmiastową odpowiedź ze strony Pałacu Prezydenckiego.

Prezydent Andrzej Duda natychmiast reaguje i mocno odpowiada Tuskowi

Prezydent Andrzej Duda nie pozostał obojętny na słowa premiera. Odpowiedział Donaldowi Tuskowi również za pośrednictwem portalu X, zarzucając, że to premier i jego rząd wprowadził w Polsce „bezprawie”.

Skandalem w moralnym, ludzkim wymiarze, panie premierze Donaldzie Tusku, jest bezprawie, które wprowadza pan od 13 grudnia 2023. Ludzie pokazali panu co o tym sądzą, wybierając Karola Nawrockiego na prezydenta. O pana wyczynach napisałem obszernie w książce »To ja«. Będzie co czytać napisał prezydent RP.

Kontrowersyjne ułaskawienie prezydenta Dudy

Ułaskawienie Roberta Bąkiewicza stało się kolejną iskrą zapalną w relacjach pomiędzy prezydentem a premierem. Decyzja Dudy została odebrana przez wielu komentatorów jako próba podważenia działań obecnego rządu i wzmocnienia politycznych sojuszników prezydenta.

Komentarze Donalda Tuska i reakcja Andrzeja Dudy jasno pokazują, że spór między nimi wchodzi w nową fazę. W tle pojawiają się nazwiska takie jak Karol Nawrocki, Jarosław Kaczyński i Grzegorz Braun – co może sugerować próbę zbudowania szerokiego frontu opozycyjnego wobec obecnego rządu.

Warto przypomnieć, że niedawno w rządzie Donalda Tuska doszło do wstrząsu. Obecnie mówi się o poważnym kryzysie Koalicji Obywatelskiej. Najprawdopodobniej w ostatnim tygodniu lipca dojdzie do rekonstrukcji, co może oznaczać

Kim jest Robert Bąkiewicz?

Robert Bąkiewicz (ur. 2 maja 1976 roku w Pruszkowie) to jeden z najbardziej rozpoznawalnych działaczy narodowych w Polsce – aktywista, lider i organizator licznych inicjatyw patriotycznych, często kontrowersyjnych.

Pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia Marsz Niepodległości w latach 2017–2023, odpowiedzialnego za coroczne Marsze Niepodległości w Warszawie, gromadzące tłumy zwolenników w klimacie nacjonalistycznym. Jest również założycielem i prezesem Stowarzyszenia Roty Niepodległości oraz twórcą Straży Narodowej – organizacji, która według jego słów powstała w obronie kościołów podczas protestów tzw. Strajku Kobiet w 2020 r.

W 2020 r., podczas demonstracji Strajku Kobiet w Warszawie, doszło do incydentu, w którym Bąkiewicz został skazany za naruszenie nietykalności cielesnej aktywistki Katarzyny Augustynek – tzw. „Babci Kasi”. W 2023 r. został prawomocnie ukarany karą prac społecznych i nawiązki. Bąkiewicz usilnie podkreślał swoją niewinność, twierdząc, że wyrok ma wymiar polityczny; po ułaskawieniu przez Andrzeja Dudę wyraził wdzięczność i uznał, że firma była ofiarą „systemowej politycznej nagonki”.

Reklama

Zobacz także: Jurek Owsiak nagle zaczął mówić o Sławoszu Uznańskim-Wiśniewskim. Łza kręci się w oku