Jak zwraca uwagę prowadzący rozmowę Mateusz Hładki z DD TVN, zdjęcie jej mężą jest w każdej części salonu.

Ja myślę, że moje serce i mózg trochę pracuje w niezgodzie w tej chwili. Serce czuje, że on jest cały czas przy nas. A mózg chyba jeszcze nie przetworzył po prostu tego, co się wydarzyło.

My przeżywaliśmy każdy dzień, każdą sekundę wspólnie. Czy byliśmy razem, czy oddzielnie. Pracowaliśmy razem. Przeżywaliśmy wspólnie wszystkie rzeczy, które działy się na świecie. Więc myślę, że nigdy do końca mózg nie przyjmie tego, że go tutaj, na tym świecie, nie ma.