Choć zarówno w mediach społecznościowych, na ekranie, jak i czerwonym dywanie Małgorzata Foremniak stawia perfekcyjny makijaż i klasyczny styl w myśl estetyki "quiet luxury", to okazuje się, że na co dzień nie stroni od casualowych looków. Zobaczcie najnowsze zdjęcia paparazzi, którzy uchwycili byłą jurorkę "Mam Talent" podczas zakupów w jednym z warszawskich sklepów. Uwagę zwraca nie tylko luźna stylizacja, ale też... brak makijażu.

Dawno niewidziana Małgorzata Foremniak na nowych zdjęciach paparazzi

Małgorzata Foremniak to jedna z najbardziej znanych polskich aktorek. Zagrała w wielu kultowych produkcjach takich jak "Och Karol", "Jak poślubić milionera" czy "W rytmie serca". Przez wiele lat była również jedną z jurorek w "Mam Talent". W ostatnim czasie jednak nieco wycofała się w udziału w branżowych imprezach, nic więc dziwnego, że gdy pojawiła się na premierze "Chopin, Chopin!" o jej wyszukanej stylizacji, podkreślającej smukłą sylwetkę aktorki, mówiła cała Polska.

Talia osy i smukłe ciało to nie tylko efekt świetnych genów, jak się okazuje Małgorzata Foremniak z niezwykłą pieczołowitością dopiera żywność, jaką serwuje sobie i swoim najbliższym. Niedawno paparazzi uchwycili artystkę na zakupach w jednym z kultowych warszawskich sklepów ze zdrową żywnością. Obładowana zakupami aktorka mknęła chodnikiem do swojego samochodu.

Naturalna Małgorzata Foremniak na zakupach w sklepie ze zdrową żywnością

Zaledwie na początku listopada podczas spotkania "Kobiety wiedzą, co robią" zorganizowanego przez magazyn "Wysokie Obcasy" w Poznaniu, Małgorzata Foremniak zaskoczyła wyznaniem. Opowiedziała o trudnych momentach, które doprowadziły do tego, że czuła się wykończona.

Był w moim życiu czas, że pracowałam na 200 proc. W domu trójka dzieci, każde w innej szkole i z innymi problemami. Przychodziłam do domu i wiedziałam, że choć plan filmowy się skończył, to w domu był drugi plan do ogarnięcia. Nie mogłam usiąść, bo wiedziałam, że jak usiądę, to już nie wstanę - mówiła.

Życie w ciągłym napięciu sprawiło, że aktorka doprowadziła się do skrajnego wyczerpania.

Doprowadzałam siebie do takiego skrajnego zmęczenia, że ciało w końcu powiedziało ''nie''.

W pewnym momencie zrozumiała, że musi zawalczyć o siebie.

Ciało ma wielką moc. Ono gromadzi wszystkie nasze emocje, małości, słabości, traumy. I ono w pewnej chwili mówi: basta. Wtedy się budzimy. I wtedy zaczynamy siebie ratować - dodała.

Zdrowy sen, unikanie sytuacji stresogennych i postawienie na zdrową żywność, na zakupach której została ostatnio "przyłapana" przez paparazzich, wpłynęły pozytywnie na byłą jurorkę "Mam Talent".

Małgorzata Foremniak w oversizowym płaszczu bez ani grama makijażu

Na najnowszych zdjęciach paparazzi uwagę zwraca nie tylko oversizowy, wełniany płaszcz byłej gwiazdy "Na dobre i na złe" zestawiony z modnymi jeansowymi spodniami "palazzo" w odcieniu ciemnego denimu oraz białej sportowej bluzy z kapturem typu "hoodie", ale też fakt, że tego dnia aktorka postawiła na naturalny look. To nie pierwszy raz, gdy fotoreporterzy uchwycili Małgorzatę Foremniak bez makijażu.

Zobacz także:

Dawno niewidziana naturalna Małgorzata Foremniak mknie ulicami Warszawy

Małgorzata Foremniak w oversizowym płaszczu bez ani grama makijażu

Małgorzata Foremniak w oversizowym płaszczu bez makijażu

Obładowana zakupami Małgorzata Foremniak mknie ulicami Warszawy