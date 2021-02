Dawne poglądy Andrzeja Piasecznego na życie w związku mogły szokować! "Dopuszczam możliwość spania z inną osobą"

Andrzej Piaseczny ostatnio opowiedział szczerze o swoim życiu uczuciowym. Popularny wokalista i uwielbiany przez widzów juror "The Voice Senior" wyznał w "Kulisach Sławy Extra", że być może już niedługo pochwali się swoją miłością. Gwiazdor nie wykluczył nawet ślubu!

Teraz dziennik "Fakt" przypomniał, co lata temu Andrzej Piaseczny mówił o swoim życiu uczuciowym. Jak się okazuje, uznawał się wtedy za osobę wyzwoloną.

Andrzej Piaseczny zdecydowanie dbał dotąd o swoją prywatność. Niewiele było wiadomo na temat jego związków i życia uczuciowego. Nieco bardziej otworzył się ostatnio w "Kulisach Sławy Extra". Wyznał, że jest w związku. Choć zapewnił, że nie chce mieszać prywatności ze swoją rozpoznawalnością, nie wykluczył, że kiedyś pochwali się swoją drugą połówką.

Nie chcę istnieć w przestrzeni medialnej jako: "dobrze, a to jest moja żona" czy: "to jest mój mąż", "to są moje dzieci" itd. "Popatrzcie, jak my żyjemy". Gdybym chciał wstąpić w związek małżeński, to być może pokazałbym to światu wtedy. Jako kropkę nad "i"- mówił artysta.