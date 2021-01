Andrzej Piaseczny żartuje ze swojej "urodzinowej piosenki" i zapowiada kolejną! Pomaga mu Majka Jeżowska

Andrzej Piaseczny niedawno obchodził 50. urodziny. Ten ważny dzień wokalista spędził z przyjaciółmi, Nergalem i Majką Jeżowską. Za sprawą Nergala właśnie, światło dzienne ujrzały nagrania przerobionych piosenek ''Śniadania do łóżka'' czy standardowego ''Sto lat''. W słowa piosenek imprezowicze wpletli kilka kontrowersyjnych zdań:

J***ć biedę! J***ć PiS i Konfederację i wszystkich k***a tam co tego - krzyczał Andrzej Piaseczny

Andrzej Piaseczny skomentował sprawę i dał do zrozumienia, że słów tych się nie wstydzi. Teraz posunął się dalej i z radością nawiązał do tamtych wydarzeń. Jak zażartował na swoim Instagramie, Majka Jeżowska napisała dla niego piosenkę do najnowszej płyty i jak przyznał, "nie będzie to utwór z urodzin".

Majka Jeżowska napisała piosenkę na płytę Piaska

Andrzej Piaseczny ma dystans do ostatniej ''afery'' ze swoich urodzin. Gwiazdor zapewniał, że nie wyrzeka się poglądów i zabawnie kontynuuje temat. Na swoim Instagramie napisał, że Majka Jeżowska znalazła się wśród artystów, którzy stworzyli z nim piosenkę na najnowszą płytę ''50/50''. Aby uprzedzić pytania internautów, Piasek zażartował:

Spieszę poinformować mających nadzieję, że wprawdzie to nie będzie jednak piosenka z urodzin 😂😂😂... ale gwarantuję, że będzie bardzo, ale to bardzo interesująca. Najpiękniej dziękuję Majeczko! - śmieje się muzyk.

Żart bardzo przypadł do gustu internautom, którzy natychmiast podjęli temat.

- Te z urodzin też wpadają w ucho

- Nie? A szkoda 🙃 czekam z ciekawością na nową płytę 😊

- Brawo za dystans do siebie. Tak trzymaj. 😀 A utwór z Majeczką 100/100 będzie bomba

- Jak to nie z urodzin?! 😂😂

- Ta z urodzin mnie urzekła 😀. Nucę codziennie 🙋‍♀️

- Urodzinowa była świetna, ale ta napisana przez Majkę na płytę rozwali system - piszą inernauci.

Do komentarzy dołączyła się także Majka Jeżowska, która nieskromnie przyznała:

Wszystkie piosenki na płycie są interesujące, ale nasza to „perełeczka” ❤️

Fani Andrzeja Piaska podobnie jak sam wokalista do sprawy podchodzą z dystansem. Trochę inne podejście mają ci, którzy z poglądami artysty nie do końca się zgadzają. Największe kontrowersje nie wywołały słowa o polityce, a te, w których Piasek krzyczał ''J**** biedę". To właśnie to zdanie sprowadziło na muzyka największą krytykę.

