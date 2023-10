Andrzej Piaseczny w najnowszym wywiadzie po raz pierwszy opowiedział o swoim życiu uczuciowym! Wokalista i juror "The Voice Senior" do tej pory unikał rozmów o swoim związku, ale w programie "Kulisy Sławy Extra" zrobił wyjątek. Andrzej Piaseczny przed kamerą zdradził, że być może już wkrótce pochwali się swoją połówką i... nie wyklucza ślubu!

Andrzej Piaseczny należy do grona gwiazd, które bardzo dbają o swoją prywatność. Artysta nie opowiada o swoim życiu prywatnym i nie komentuje rewelacji na temat swojego życia uczuciowego. Dopiero w rozmowie z dziennikarzem programu "Kulisy Sławy Extra" przyznał, że jest w szczęśliwym związku.

Andrzej Piaseczny zdradził, że być może kiedyś zdradzi swoim fanom z kim się związał.

Jeśli kiedykolwiek będę chciał wychodzić z nią do świata - czego nie wykluczam, bo ja sam, patrząc na siebie, wiem, jak się zmieniam przez lata, wiem, jak jestem coraz bardziej spokojny i rozsądny, i otwarty - nie chcę mieszać prywatności ze swoją rozpoznawalnością. To wcale nie znaczy, że ja się czegoś boję - wyznał w Kulisach Sławy Extra.

Co więcej wokalista nie wyklucza, że weźmie ślub! Czy wtedy pochwali się swoim szczęściem?

Nie chcę istnieć w przestrzeni medialnej jako: "dobrze, a to jest moja żona" czy: "to jest mój mąż", "to są moje dzieci" itd. "Popatrzcie, jak my żyjemy". Gdybym chciał wstąpić w związek małżeński, to być może pokazałbym to światu wtedy. Jako kropkę nad "i"- dodał artysta.