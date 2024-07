Dawid Woliński to chyba jedyny polski projektant, ktory z powodzeniem mógłby zarabiać na życie także jako model. W rozmowie z Party.pl juror "Top Model" przyznaje jednak, że jego praca nad ciałem to także nieustanny trening silnej woli:

Kondycję fizyczną trzeba utrzymywać na stałym poziomie, więc to nie jest tak, że zrobisz i masz z głowy. To trzeba cały czas kontynuować, kontyunować, no i niestety kontynuować. I kontynuuję niestety - mówi projektant.