Podczas tegorocznej Gali Bestsellerów Empiku Dawid Podsiadło okazał się jednym z najbardziej docenionych artystów wieczoru. Otrzymał wyróżnienie za imponujące wyniki sprzedaży płyt w ciągu ostatniej dekady oraz statuetkę za album "Zorza", nagrany wspólnie z Kaśką Sochacką w kategorii pop/rock.

Reakcja publiczności na słowa Dawida Podsiadły i natychmiastowe wyjaśnienie artysty

Jednak to nie sukcesy muzyczne Dawida Podsiadły stały się głównym tematem wieczoru. Gdy artysta pojawił się na scenie po raz pierwszy, zaskoczył wszystkich bardzo osobistym wyznaniem. Powiedział:

Ostatnie lata były dla mnie dziwne. Przestawałem wierzyć w sens tego, co robię, ale też w sens w ogóle. Dzięki temu może znowu go znajdę.

Te słowa momentalnie wpłynęły na atmosferę wydarzenia i wywołały wyraźne poruszenie zarówno wśród publiczności, jak i w internecie. Wypowiedź Dawida Podsiadły nie przeszła bez echa. Zaskoczeni fani oraz widzowie śledzący galę w sieci szybko zaczęli komentować słowa artysty. W odpowiedzi na reakcje publiczności Dawid Podsiadło zdecydował się powrócić na scenę i natychmiast skomentować sytuację, by uspokoić zaniepokojonych. Artysta wyjaśnił:

Mega smutno powiedziałem wcześniej i dostałem SMS-em, że wszystko w porządku. Natomiast wszystko jest ok. Nie martwcie się o mnie. Jeżeli się ktoś wystraszył, wszystko jest dobrze, jestem mega szczęśliwy i kocham śpiewać cały czas.

W dalszej części wypowiedzi, już z humorem, zaznaczył, że śpiewanie to najprzyjemniejsza rzecz, jaką robi każdego dnia.

Widzowie doceniają tłumaczki języka migowego, które skradły show na gali

Na gali nie zabrakło również innych zaskakujących momentów. Widzowie śledzący transmisję online zwrócili uwagę na tłumaczki języka migowego, które z niezwykłą ekspresją interpretowały muzyczne występy. Ich obecność szybko stała się tematem licznych komentarzy w internecie. Według wielu internautów to właśnie tłumaczki stały się jednymi z najbardziej zapamiętanych postaci całego wieczoru.

Tegoroczna Gala Bestsellerów Empiku pokazała, że wydarzenie to to nie tylko liczby i statuetki, ale przede wszystkim autentyczne emocje i szczerość. Słowa Dawida Podsiadły oraz reakcje publiczności podkreśliły, jak wielkie znaczenie mają relacje artysty z fanami.

