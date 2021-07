Dawid Narożny oświadczył się podczas transmisji na żywo. W komentarzach nawiązania do Magdy Narożnej

W życiu Dawida Narożnego zaszły kolejne zmiany? Na początku roku znany muzyk disco polo pożegnał się z zespołem „ Piękni i Młodzi ”, który założył ze swoją byłą żoną Magdaleną Narożną, natomiast w listopadzie gwiazdor powitał na świecie swoje drugie dziecko - owoc miłości z nową partnerką Joanną. Czy młodzi rodzice zdecydowali się pójść o krok dalej i wziąć ślub? Zdjęcie, które pojawiło się w mediach społecznościowych Dawida Narożnego rozbudziło ciekawość internautów. Zobacz także: Dawid Narożny został ojcem. Gwiazdor disco-polo pokazał zdjęcie syna i zdradził jego imię! Dawid Narożny wziął drugi ślub? Gwiazdor opublikował tajemnicze zdjęcie Kiedy w czerwcu ubiegłego roku Dawid Narożny poinformował o rozwodzie z żoną, fani „Pięknych i Młodych” doznali prawdziwego szoku. Mężczyzna szybko ułożył sobie życie i odnalazł miłość w ramionach Joanny i choć internet wręcz grzmiał od plotek o ich rzekomym rozstaniu, dziś zakochani są szczęśliwymi rodzicami zaledwie kilkutygodniowego Marcelka i niewykluczone, że właśnie złożyli sobie przysięgę wiecznej miłości. We wtorek Dawid Narożny opublikował w relacji na Instagramie zdjęcie sprzed urzędu stanu cywilnego, które opatrzył tajemniczym podpisem: Taki piękny wtorek Oczywiście na fotografii została oznaczona również Joanna. Czy para zdecydowała się wziąć ślub? Niewykluczone! Choć istnieje także prawdopodobieństwo, że rodzice wybrali się tam by zarejestrować swojego synka. Jaka prawda kryje się za intrygującym zdjęciem? Wygląda na to, że pozostaje nam jedynie czekać na kolejne zdjęcie zakochanych. Odkąd Dawid Narożny opublikował zdjęcie sprzed urzędu, wszyscy zastanawiają się, czy gwiazdor i Joanna postanowili wziąć ślub. Dawid Narożny i Joanna poznali...