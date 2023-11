Nie tylko nic nie zjadł, ale i wyszedł wściekły z "restauracji Magdy Gessler" na warszawskiej Starówce. Dawid Kwiatkowski został wyproszony w biały dzień z knajpki. Powód? Wokalista był ze swoim czworonożnym pupilem! Znana restauratorka kiedyś takie zachowanie nazwała "skandalem". Okazuje się, że sprawa ma drugie dno! Zobaczcie, co stało się.

Kwiatkowski wyrzucony z knajpy

Całą sytuację Dawid Kwiatkowski przedstawił na swoim InstaStories. Wokalista pokazał zdjęcie swojego pieska na tle restauracji "Polka" w Warszawie.

- Tu jest restauracja, tu nie można z psami. A szkoda, bo w programie raczej słyszałem, że to jest XXI wiek, psy powinny mieć pozwolenie wejścia do restauracji – napisał Dawid.

Co ciekawe, w 2016 roku Magda Gessler opublikowała post na swoim Facebooku, w którym napisała, co myśli o niewpuszczaniu zwierząt do lokali.

To skandal! Apeluję do wszystkich restauracji o inne traktowanie czworonogów!!!! Ja bym do tego miejsca już nie weszła! Zgłaszajcie takie sytuacje, niech wszyscy wiedzą jakie przybytki omijać. Dbamy o wszystkie zwierzęta zwłaszcza w taką pogodę. Pamiętajcie i udostępniajcie‼️ - pisała Magda w sieci.

Jak się okazuje ta sprawa ma jeszcze drugie dno! W 2014 roku Magda Gessler napisała w sieci, że ze względu na na fundamentalne różnice w filozofii prowadzenia restauracji dzielące ją i jej partnerów biznesowych rezygnuje z udzielania jej nazwiska i wizerunku" kilku knajpkom, w tym m.in. "Polka", gdzie był Dawid Kwiatkowski. Do dzisiaj, restauracja nie usunęła nazwiska Gessler z szyldu. Z pewnością wciąż wielu przechodniów myśli, że odwiedza lokal restauratorki. I tak właśnie też pomyślał Dawid.

Dowiedziałem się, że Magda Gessler ma niewiele wspólnego z tą restauracją. Do "Fukiera" czy do innych jej miejsc można wchodzić z psami i jest bardzo miło. Ale jeśli już widnieje tam jej nazwisko, to ludzie idą tam z przyzwyczajenia do zasad, które panują w innych jej restauracjach. Takie decyzję wpływają na nazwisko Magdy i powinna temu się przyjrzeć - powiedział nam wokalista.

Rzeczywiście, w restauracji Magdy w "Fukiera" psy są mile widziane. Swego czasu była tam np. "Żona Hollywood" Iwona Burnat z mężem Reggiem i ich psem Tobym. Pies zjadł swoje danie z talerza. Nikomu zwierzak nie przeszkadzał, a i Magda Gessler była zachwycona obecnością gości.

Dawid Kwiatkowski swojego psa ma od 2014 roku. Jest to boston terrier o imieniu Weedy. Wcześniej nosił inne imię, Jankes, jednak wokalista zmienił je, ponieważ jego przyjaciel tak się nazywa. Dawid uwielbia spacerować z psem i zabiera go ze sobą wszędzie gdzie tylko może. Ze względu na drogi oddechowe psa, stara się go nie męczyć i oczywiście, gdy tylko widzi, że podróż sprawi psu problem zostawia go pod opieką bliskich.

Piesek ma na imię Weedy.

