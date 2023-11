Dawid Kwiatkowski boi się latać, ale z tym niestety wiąże się zawód muzyka. Najszybszy środek transportu może przyprawić jednak o zawroty głowy, szczególnie gdy podróżujący cierpi na awiofobię. Lęk przed lataniem dotyczy wielu osób, ale dopiero teraz dowiadujemy się, że jedną z nich jest właśnie Dawid!

Reklama

Zobacz: Jakim autem jeździ Dawid Kwiatkowski? Ta fura kosztuje nawet 200 tysięcy złotych!

Młody muzyk przeżył ostatnio piekło w samolocie. Podczas lotu doszło do turbulencji, a to dosłownie go przeraziło. Jak piszą gwiazdy.wp.pl, interweniować musiały stewardessy, które podały artyście środki uspokajające. Jedna z nich miała go również zająć rozmową. Gdy nawet to nie pomogło, Dawid sięgnął po drinka.

Był taki hardcore, były takie turbulencje, że w pewnym momencie wszyscy byli pod sufitem. Dyskoteka w tym samolocie. Ja się pytam co się dzieje?! A pani mi mówi: To jest takie lekkie spięcie - wspomina Dawid z wyraźnym zdenerwowaniem.

Na lotnisku Dawid bawił się świetnie, jego horror zaczął się dopiero w samolocie:

fot. Instagram

Reklama

A Wy boicie się latać?