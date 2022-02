Dawid Kwiatkowski pod studiem "Dzień Dobry TVN"! Kwiaty od fanów, sesja z autem... Zdjęcia paparazzi

Już w sobotę rusza nowe polsatowskie show “SuperDzieciak”. Jednym z jurorów programu jest ulubieniec polskich nastolatek, Dawid Kwiatkowski . Do programu zgłosiły się tysiące osób, które chcą zaprezentować przed jury swój talent i zdobyć popularność. Dawid Kwiatkowski jest jednym z najbardziej znanych polskich wokalistów, czy popularność jest dla niego ważna? „Nie, to mnie nie jara. Nie szukam na siłę popularności, nie rozpaczam gdy nikt mnie nie rozpozna w galerii handlowej. Ale mam szacunek do fanów, bo dzięki nim mogę robić to co chcę” - powiedział Dawid w wywiadzie dla “Flesza” Fanki Dawida jeżdżą na jego koncerty w całej Polsce i często czekają na niego pod hotelem czy studiem nagraniowym. Jak Dawid sobie z tym radzi? “A że młodzież rożnie okazuje uczucia, na przykład chowając się w przyczepie naszego busa, by wyskoczyć z niej przed hotelem, to inna sprawa. Ale mam wrażenie, że moje fanki dorastają wraz ze mną. Już nie całują mi butów” - dodał wokalista. Dawid Kwiatkowski w programie “Super Dzieciak” znajdzie godnych siebie następców? Pierwszy odcinek w najbliższą sobotę w Polsacie o 20.00. ZOBACZ: Wojna na klaty: Dawid Kwiatkowski kontra Robert Lewandowski! Która fajniejsza?