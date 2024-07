Reklama

Dawid Kwiatkowski mimo młodego wieku jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd w Polsce. Popularność zdobył wrzucając utwory na swój kanał na Youtube, których oglądalność liczona jest w milionach. Jest także popularnym blogerem za którym stoją tłumy fanek. Wydana przed niego płyta na kilka dni przed premierą pokryła się złotem, a popularność wokalisty wykorzystał Polsat angażując go do najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami". Przypomnijmy: Andrzej Grabowski nie jest fanem Dawida Kwiatkowskiego? Ma dla niego radę

Dawid przygotowuje się właśnie do wydania nowej płyty oraz do udziału w festiwalu "Young Stars" gdzie zaśpiewa obok chociażby Juli, która niedawno również wydała nowy singiel. Najnowsza propozycja Kwiatkowskiego to "Nie zmienisz mnie" utrzymana w podobnej stylistyce co poprzednie nagrania. Patrząc na reakcję fanek i komentarze pod video można już teraz powiedzieć, że z pewnością będzie to hit, który podbije niejedną listę przebojów.

Jak wam się podoba?

Zobacz także

Zobacz: Dawid Kwiatkowski pokazała całą rodzinę

Reklama

Rodzina Dawida Kwiatkowskiego: