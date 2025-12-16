Dawid Kwiatkowski nie ukrywa swojego szczęścia. Piosenkarz opublikował na swoim profilu na Instagramie nowy wpis, w któtym ogłosił wspaniałe wieści. To już!

Radosne wieści od Dawida Kwiatkowskiego. Zwrócił się do fanów

Dawid Kwiatkowski już od lat należy do grona najpopularniejszych wokalistów w naszym kraju. Piosenkarz ma na swoim koncie mnóstwo prawdziwych hitów i może pochwalić się naprawdę sporym gronem fanów. Teraz, za pośrednictwem Instagrama, gdzie jego konto obserwuje ponad 1,3 mln osób, Dawid Kwiatkowki przekazal im wspaniałe wieści. Artysta napisał wprost:

Będzie płyta. Będzie trasa. Będzie sześć(?:)) wspaniałych dat i miast. No i kurczę… będzie Torwar. Dżizys! Będzie Torwar!!! rozpoczął wpis opublikowany w mediach społecznościowych.

W dalszej części wpisu artysta zwrócił się do swoich fanów o ogłosił, że sprzedać biletów rusza właśnie dziś!

Bądźcie też Wy, co? start sprzedaży 16.12 12:00 proszetancz.pl love u, D napisał na Instagramie, a poźniej dodał w komentarzu: ''Ja sam nie wierzę, że na tej grafice jest napisane ''Torwar''. Ja pierdykam''.

Fani zachwyceni, posypadły się gratulacje

Wpis Dawida Kwiatkowskiego, który zapowiedział sześć wyjątkowych koncertów, wywołał euforię wśród jego fanów. Pod wpisem muzyka pojawiło się mnóstwo komentarzy.

Graaatulacje!

Dawidku ty to potrafisz zrobić dzień. Najlepsza wiadomość tego dnia

pamiętam, jak pytałeś na story, czy chcielibyśmy Torwar… a teraz to się naprawdę wydarzyło! Niezwykłe wzruszenie, to będzie twój rok!! piszą fani.

Wybierzecie się na koncert Dawida Kwiatkowskiego? Tylko spójrzcie, na kiedy zaplanował swoje wstępy w 2026 roku.

Zobacz także: