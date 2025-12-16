Dawid Kwiatkowski przekazał radosne wieści. Fani od razu ruszyli z gratulacjami
Dawid Kwiatkowski ma powody do radości. Artysta opublikował w sieci wpis, w którym przekazał ważne dla niego informacje. Fani są zachwyceni, tak zareagowali na wieści od Dawida Kwiatkowskiego.
Dawid Kwiatkowski nie ukrywa swojego szczęścia. Piosenkarz opublikował na swoim profilu na Instagramie nowy wpis, w któtym ogłosił wspaniałe wieści. To już!
Radosne wieści od Dawida Kwiatkowskiego. Zwrócił się do fanów
Dawid Kwiatkowski już od lat należy do grona najpopularniejszych wokalistów w naszym kraju. Piosenkarz ma na swoim koncie mnóstwo prawdziwych hitów i może pochwalić się naprawdę sporym gronem fanów. Teraz, za pośrednictwem Instagrama, gdzie jego konto obserwuje ponad 1,3 mln osób, Dawid Kwiatkowki przekazal im wspaniałe wieści. Artysta napisał wprost:
Będzie płyta. Będzie trasa. Będzie sześć(?:)) wspaniałych dat i miast. No i kurczę… będzie Torwar. Dżizys! Będzie Torwar!!!
W dalszej części wpisu artysta zwrócił się do swoich fanów o ogłosił, że sprzedać biletów rusza właśnie dziś!
Bądźcie też Wy, co? start sprzedaży 16.12 12:00 proszetancz.pl love u, D
Fani zachwyceni, posypadły się gratulacje
Wpis Dawida Kwiatkowskiego, który zapowiedział sześć wyjątkowych koncertów, wywołał euforię wśród jego fanów. Pod wpisem muzyka pojawiło się mnóstwo komentarzy.
Graaatulacje!
Dawidku ty to potrafisz zrobić dzień. Najlepsza wiadomość tego dnia
pamiętam, jak pytałeś na story, czy chcielibyśmy Torwar… a teraz to się naprawdę wydarzyło! Niezwykłe wzruszenie, to będzie twój rok!!
Wybierzecie się na koncert Dawida Kwiatkowskiego? Tylko spójrzcie, na kiedy zaplanował swoje wstępy w 2026 roku.
