Dawid Kwiatkowski pojechał na wakacje! Wokalista jest już ze znajomymi w Hiszpanii i czeka na swoich fanów, z którymi spędzi fanowski obóz.

Jeszcze przed rozpoczęciem obozu, Dawid pojechał z przyjaciółmi do Hiszpanii, by tam odpocząć przez kilka dni. Plaża, słońce, woda i on!

Dawid Kwiatkowski pokazuje gołą klatę

Dawid Kwiatkowski wrzucił kilka fajnych zdjęć z plaży, a nawet z sypialni!

Zobacz, jak się bawi Dawid i jak ostatnio mocno wyrzeźbił na siłowni swoje ciało.

My jesteśmy pod wrażeniem. A Wy?



