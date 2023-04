Dawid Kubacki o zdrowiu żony: "Czeka nas długa droga". Córeczki pytają o mamę

Skoczek w wywiadzie dla "Dzień Dobry TVN" zdradził, co powiedział swojej starszej córce, kiedy Marta Kubacka trafiła do szpitala. Dziennikarz zapytał Dawida Kubackiego o przyczyny złego stanu jego żony! Sportowiec zdradził, na co choruje?

Dawid Kubacki w najnowszym wywiadzie zabrał głos w sprawie stanu zdrowia swojej żony. Sportowiec w rozmowie z Krzysztofem SKórzyńskim dla "Dzień Dobry TVN" zdradził, jak czuje się Marta Kubacka, która dwa tygodnie temu, w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Dawid Kubacki zdradził przy okazji, jak na te wydarzenia zareagowała ich starsza córka. Poruszające słowa skoczka.

Dawid Kubacki komentuje stan zdrowia żony i zdradza, czy wróci do skoków

Dawid Kubacki od ponad dwóch tygodni przeżywa naprawdę trudne chwile. To właśnie wtedy do szpitala trafiła ukochana żona skoczka. Sportowiec nie ukrywał, że sytuacja jest naprawdę bardzo poważna, a stan Marty Kubackiej jest ciężki. Fani i gwiazdy ruszyli ze wsparciem i wszyscy mieli nadzieję, że lekarze uratują żonę Dawida Kubackiego. Na szczęście ostatnio sportowiec przekazał pozytywne wiadomości i zdradził, że stan Marty Kubackiej poprawia się. Żona Dawida Kubackiego nie wróci szybko do domu, ale najważniejsze że czuje się już lepiej.

Teraz Dawid Kubacki udzielił wywiadu w "Dzień Dobry TVN" i zdradził, w jakim stanie jest teraz Marta Kubacka.

Na pewno te dwa tygodnie, zarówno ją jak i mnie wykończyły i to nie jest może jakieś rewelacyjne samopoczucie, ale z dnia na dzień jest coraz lepiej. Jej stan się poprawia, wszystko to, o co się modliliśmy, żeby się poprawiało i to jest najważniejsze. Na pewno nas czeka jeszcze długa droga w rehabilitacji, w tym żeby wrócić do domu w pełni sprawnym i ze spokojem, że wszystko jest ok. Ale jest w dobrych rękach, jest naprawdę dobrze zaopiekowana, robi bardzo szybkie postępy jak na tak krótki czas od tego co się działo i myślę, że to jest najważniejsze i to jest to, co daje nam siłę do tej walki- powiedział Dawid Kubacki.

Zobacz także: Piotr Żyła wysłał poruszającą wiadomość do Dawida Kubackiego. Tak wspiera skoczka i jego chorą żonę

Instagram @_marta_ku_

Krzysztof Skórzyński, który rozmawiał ze skoczkiem, zapytał wprost, dlaczego Marta Kubacka trafiła do szpitala i co tak w naprawdę się wydarzyło. Sportowiec nie chciał zdradzić szczegółów stanu zdrowia swojej żony.

Co tak naprawdę się wydarzyło, możesz powiedzieć? - zapytał prowadzący "Dzień Dobry TVN".

Nie chciałbym się w to zagłębiać bo uważam, że takie dane medyczne to jest sprawa prywatna, a z drugiej strony jeżeli żona się będzie chciała tym kiedyś podzielić, jak już wyjdzie ze szpitala to jej zostawię tą decyzję, czy się chce tym podzielić czy nie. Sytuacja była bardzo ciężka, to jest to, co mogę powiedzieć, ale na szczęście wizyta ze świętym Piotrem jest odwołana na conajmniej 50 lat- wyznał sportowiec.

Zobacz także: Kamil Stoch wykonał piękny gest i zwrócił się do Dawida Kubackiego: "Dawidowi i Martusi"

LUKASZ SZELAG/REPORTER/East News

Dawid Kubacki wyznał, że w trudnuch chwilach był u boku swojej żony w szpitalu, a w tym czasie jego córkami zajmowała się rodzina i najbliżsi. Ostatnio jednak spędził z dziewczynkami trochę czasu, a jego starsza pociecha zaczęła pytać o mamę.

wiadomo, po jakimś czasie zaczynają się pojawiać pytania "gdzie jest mama?", ale wydaje mi się, że zdroworozsądkowo trzeba było wytłumaczyć "mama jest u lekarza, lekarz się nią opiekuje, jak wyzdrowieje, to wróci"- powiedział w wywiadzie dla "Dzień Dobry TVN".

Na koniec Dawid Kubacki wyznał, że chciałby w przyszłości wrócić do skoków.

(...) kwestia jakie bede miał możliwości to już jest osobna sprawa- podkreślił sportowiec.

Marcie Kubackiej życzymy dużo zdrowia, a jej bliskim siły w tym trudnym dla nich czasie.