Żona Dawida Kubackiego nie wróci szybko do domu. "Nie stanie się to na dniach" zdradził skoczek

To niespodziewany i przykry koniec sezonu Dawida Kubackiego. Polski skoczek przedwcześnie wycofał się z zawodów z powodów osobistych. Tydzień temu sportowiec dowiedział się, że jego żona trafiła do szpitala. Wówczas reprezentant narodowej kadry był ze swoimi kolegami w Vikersund, w Norwegii. W niedzielę postanowił wrócić do ojczyzny i opiekować się żoną. Podczas sobotniego konkursu w Lahti Kamil Stoch wraz z innymi zawodnikami wykonali piękny gest wsparcia. Przed kamerą padły wzruszające słowa. Kamil Stoch z kolegami wspierają Dawida Kubackiego i jego żonę W sobotę, 25 marca Dawid Kubacki pokazał zdjęcie ze szpitala i wreszcie przekazał nieco lepsze wieści. Sportowiec ujawnił, że stan zdrowia jego żony jest stabilny. Dodał, że każdego dnia Marta Kubacka robi postępy. To wyjątkowo trudny czas dla skoczka i jego rodziny. Dawid Kubacki zrezygnował z zawodów i nie pojawił się na sobotnim turnieju w Lahti. Natomiast jego kolegom poszło naprawdę nieźle. Kamil Stoch poprowadził drużynę na podium. Zobacz także: Krzysztof Skórzyński łamiącym się głosem o żonie Dawida Kubackiego: "Wydarzyło się coś dramatycznego" Choć zwyciężyła Austria, Słowenia zajęła drugie miejsce, a Polacy musieli zadowolić się najniższym stopniem podium, to nasi reprezentanci czuli się tego dnia wygrani. Kamilowi Stochowi i jego kolegom udało się osiągnąć świetny wynik bez swojego najlepszego skoczka. Sportowcy sobotnie podium zadedykowali Dawidowi Kubackiemu . To podium dedykujemy naszemu drogiemu Dawidowi i Martusi. Trzymamy za was kciuki i sercem jesteśmy z wami — powiedział przed kamerą Kamil Stoch. Wiadomość o problemach sportowca wstrząsnęła środowiskiem skoczków narciarskich. Justyna Żyła skomentowała dramatyczne doniesienia o żonie Dawida Kubackiego , przyznając, że przeżyła ogromny szok. Emocjonalnie przeżył to...