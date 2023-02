Doda zaskoczyła nagraniem: "Ja jako matka". Zwrócono uwagę na ważny szczegół

Kwarantanna niestety ograniczyła aktywność społeczeństwa i pomimo pięknej wiosny trzeba być odpowiedzialnym i ten czas przesiedzieć w domach. Ten czas zmusił wiele gwiazd do wymyślania kreatywnych zajęć, żeby umilić czas zarówno sobie ale również swoim fanom. Anna Lewandowska postanowiła uaktywnić się na Tik Toku. Trenerka zamieszcza tam zabawne filmiki. Czasami w nagrywkach towarzyszy jej Robert Lewandowski. Para zdecydowała się odtworzyć popularny układ ale całą uwagę skradła Klara! Zobacz także: Klara Lewandowska nie nudzi się na kwarantannie. Tylko spójrzcie, jak bawi się z tatą Anna Lewandowska opublikowała urocze wideo z Robertem i Klarą Rodzina Lewandowskich kwarantannę spędza aktywnie. Anna i Robert są aktywni na Tik Toku, gdzie często wrzucają zabawne filmy, które zdecydowanie umilają kwarantannę. Tym razem pokusili się o wykonanie popularnego trendu z tańcem do piosenki "Can't touch this". Nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie skromny udział Klary ! Dziewczynka podbiegła do rodziców: Ja też taki zrobię! - powiedziała Klara i ruszyła przed kamerę! Myślicie, że zawstydziłaby swoim tańcem rodziców? My nie mamy wątpliwości! Jesteśmy ciekawi dalszej części tego nagrania. Kto wie, może niedługo się pojawi! Klara jest niesamowita. Zobacz także: Anna Lewandowska pokazała pokój Klary. Co za minimalistyczny wystrój! Anna Lewandowska i Robert Lewandowski postanowili odtworzyć popularny na Tik Toku układ do piosenki "Can't touch this" i wtedy niespodziewanie całą uwagę skradła Klara! Oto urocze nagranie: @annalewandowska We can’t stop 🤣 ##RALdance ##vlogzdomu ♬ #hiteverybeat - lulbabyynelii To nie pierwszy raz kiedy Klara zaskakuje rodziców! Na zeszłorocznych...