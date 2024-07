Dariusz Michalczewski stanął w obronie Lecha Wałęsy i ostro skomentował zachowanie jednego z polityków Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o wpis posła Dominika Tarczyńskiego, który na swoim profilu na Twitterze wyzwał byłego prezydenta na "pojedynek". Za co? Poszło o słowa Wałęsy podczas spotkania z sympatykami KOD. Powiedział wówczas o politykach obecnego obozu władzy: "To się skończy i wytniemy was, z korzeniami wyrwiemy od sołtysa do ministra". Słowa te bardzo rozsierdziły posła Tarczyńskiego. Chyba za bardzo...

Bolek mówi przez media do posła na sejm RP, że wyrwie mnie z korzeniami Zapraszam Cię na solo bydlaku!- pisał Dominik Tarczyński.

Wpis polityka PiS oburzył wiele osób, w tym Dariusza Michalczewskiego, który stanął w obronie Lecha Wałęsy. Słynny sportowiec - były mistrz świata zawodowców w boksie - w rozmowie z Super Expressem nie ukrywa zdenerwowania i ostrzega Dominika Tarczyńskiego:

Ten bydlak nie zna granic. Jak jest w takiej dobrej formie, to niech skoczy nie do pana Wałęsy, ale do mnie, faceta w sile wieku. Chętnie dam mu lekcję szacunku. Nie będę boksował go delikatnie, tylko tak mu wj...ę jak kozie za obiery. Ten goguś z PiS nie ma prawa obrażać pana prezydenta i lepiej, żeby mnie nie spotkał na swojej drodze.

Co ciekawe, kontrowersyjny wpis Tarczyńskiego nie spodobał się także jego kolegom z Prawa i Sprawiedliwości, którzy skierowali sprawę polityka do wewnętrznej sejmowej komisji.

To skandaliczna wypowiedź. My nie akceptujemy takiego języka- przyznał szef klubu PiS, Ryszard Terlecki. -Na razie trudno ocenić, czy ta wypowiedź świadczy o jego nieodpowiedzialności czy też o jakimś chwilowym zaburzeniu emocjonalnym czy umysłowym.

To już kolejny raz kiedy zrobiło się głośno o Dominiku Tarczyńskim. Polityk zaledwie kilka dni temu wywołał burzę zamieszczając w sieci zdjęcie z jacuzzi, na którym widać jego... stopę. Tarczyński pochwalił się wówczas, że czas wolny spędza w luksusowym hotelu w Warszawie.

Dariusz Michalczewski skomentował wpis polityka PiS.

Sportowiec ostrzega Dominika Tarczyńskiego.