Informowaliśmy niedawno, że sytuacja aresztowanego Dariusza K. nie rysuje się w optymistycznych kolorach. Celebryta musi spędzić w areszcie jeszcze dwa miesiące, a po upływie tego czasu ma się rozpocząć regularny proces sądowy w sprawie umyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i to pod wpływem narkotyków. Przypomnijmy: Sprawa Darka K. mocno się komplikuje. Na jaw wyszły nowe fakty

I to właśnie nad częścią dotyczącą narkotyków pochylili się teraz najbardziej warszawscy prokuratorzy. Chcą oni bowiem ustalić, skąd Darek K. kupował narkotyki, co pozwoli rozpracować siatkę przestępczą w polskim show-biznesie. Jak donosi "Super Express", jeśli celebryta chce liczyć na przychylność sądu, będzie musiał zdradzić nazwiska dilerów i osób z nimi związanych. Nieoficjalnie mówi się o znanym showmanie i prezenterze telewizyjnym, popularnej modelce i menedżerze gwiazd. Szykuje się więc ogromny skandal.



Oczywiście jest to przestępstwo, więc prokurator będzie to wyjaśniał. Więcej na ten temat nie mogę powiedzieć, to jest tajemnica postępowania. (Co do braku zgody na zwolnienie Darka K. z aresztu) realność wymierzenia surowej kary była jedną z przesłanek, drugą - obawa utrudniania postępowania, w tym wpływania na zeznania świadków, czyli groźba matactwa - komentuje w rozmowie z tabloidem prokurator rejonowy Warszawa-Mokotów, Paweł Wierzchołowski.