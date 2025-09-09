Śmierć Joanny Kołaczkowskiej, znanej i cenionej artystki kabaretowej, wstrząsnęła światem polskiej kultury. Członkini kabaretu Hrabi odeszła po ciężkiej walce z nowotworem mózgu, mając 59 lat. Jej odejście pozostawiło pustkę nie tylko wśród najbliższych i przyjaciół, lecz także w sercach tysięcy fanów. Na pogrzebie Kołaczkowskiej pojawiły się tłumy żegnających ją z szacunkiem i miłością.

Kołaczkowska była nie tylko ikoną sceny kabaretowej, ale też osobą niezwykle cenioną za swoją autentyczność i charyzmę. Jej śmierć wywołała falę poruszających wspomnień i refleksji, także wśród członków kabaretu Hrabi, z którym związana była od 22 lat.

Hrabi żegna Kołaczkowską. „To koniec kabaretu w tej formie”

W emocjonalnym odcinku podcastu „Mówi się”, prowadzonym przez Szymona Majewskiego, wystąpili Dariusz Kamys, Łukasz Pietsch i Tomasz Majer - przyjaciele i współpracownicy Kołaczkowskiej z kabaretu Hrabi. Słowa Dariusza Kamysa zabrzmiały wyjątkowo dobitnie:

Hrabi w tej postaci, jaką znaliśmy przez 22 lata, przestało istnieć. Powodem oczywistym jest brak Asi. Bez Asi, według mnie, nie ma Hrabi.

Słowa te nie pozostawiają złudzeń co do przyszłości kabaretu. Artyści nie ukrywali, że śmierć Joanny Kołaczkowskiej była dla nich nie tylko osobistą tragedią, lecz także końcem ważnego rozdziału w ich życiu zawodowym.

Kamys podkreślił także, że to nie on, a Adam Nowak zaprosił Kołaczkowską do kabaretu. Ich przyjaźń sięgała czasów technikum i trwała ponad 40 lat.

Niedoszły występ Joanny Kołaczkowskiej

Podcast „Mówi się” stał się miejscem wspomnień i refleksji nad wyjątkową postacią Joanny Kołaczkowskiej. Współtwórcy Hrabi dzielili się anegdotami z życia codziennego artystki, jej podejściem do pracy i energią, którą wnosiła do zespołu.

Łukasz Pietsch, pianista kabaretu, wspomniał o projektach solowych Kołaczkowskiej, a zwłaszcza o jednym, który był dla niej szczególnie ważny. To właśnie on zdradził, że artystka z ogromną radością przygotowywała się do występu w Operze Narodowej.

Była z tego dumna. Miała tekst, wszystko było dogadane.

Mimo ciężkiej choroby, artystka nie rezygnowała z pracy. Jej determinacja, pasja i oddanie scenie były widoczne do samego końca. Ten niedoszły występ był dla niej spełnieniem artystycznych marzeń.

Pośmiertne odznaczenie od prezydenta Andrzeja Dudy

Joanna Kołaczkowska została pośmiertnie uhonorowana przez prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie przyznano za wybitne zasługi w pracy artystycznej i twórczej. Gest ten stanowi uznanie dla wieloletniego dorobku artystki, która przez lata wzruszała, bawiła i inspirowała kolejne pokolenia widzów.

Śmierć Joanny Kołaczkowskiej to nie tylko osobista strata dla jej bliskich, ale również symboliczny koniec pewnej epoki w polskim kabarecie. Artystka pozostanie w pamięci jako niepowtarzalna osobowość sceniczna i dusza kabaretu Hrabi.

