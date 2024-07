Już wiosną Polsat pokaże nowy program - "Celebrity Splash", w którym gwiazdy będą skakać do wody i wykonywać przy tym spektakularne akrobacje. Wśród uczestników zobaczymy kilka znanych twarzy. Przypomnijmy: Celebrity Splash: Ujawniono 10 uczestników! To oni będą skakać do wody?

Dziś "Show" poinformowało, kto będzie jurorem w programie oraz zdradziło pozostałych uczestników. Okazuje się, że będzie ich oceniać sama... Danuta Stenka! Aktorka Teatru Narodowego nigdy nie brała udziału w tego typu programach. Dla jej fanów i krytyków filmowych może to być ogromny szok. Wraz z nią gwiazdy będą oceniać Otylia Jędrzejczak oraz Tomasz Zimoch.

Wśród uczestników pojawią się m.in. Przemysław Saleta, Przemek Cypriański, Tomasz Puzon, Radek Liszewski, Robert Moskwa, Andrzej Supron oraz Maciej Dowbor.

Czy to nie zaszkodzi Stence w jej karierze?



Na pewnym poziomie można sobie pozwolić na więcej i to wcale nie deprecjonuje wielkości artystki - mówi Piotr Tymochowicz, specjalistka od wizerunku

Będziecie oglądać?

Danuta Stenka na próbach spektaklu: