Emocje po zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego wciąż nie opadają. Dokładnie 6 sierpnia Nawrocki złożył przysięgę i oficjalnie został nowym prezydentem RP. Na uroczystości towarzyszyła mu rodzina. Żona Karola Nawrockiego zaprezentowała się w eleganckim błękitnym komplecie. Jak stylizację pierwszej damy ocenia Danuta Martyniuk? Żona Zenka Martyniuka zdradziła, co sądzi o stylu Nawrockiej.

Marta Nawrocka zadała szyku na zaprzysiężeniu męża

Miniona środa z pewnością była wyjątkowa dla całej rodziny Karola Nawrockiego. To właśnie wczoraj odbyło się uroczyste zaprzysiężenie nowego prezydenta. Karol Nawrocki był w centrum uwagi, ale show zdecydowania skradła również jego żona. Marta Nawrocka zachwyciła swoim wyglądem podczas zaprzysiężenia. Nowa pierwsza dama błyszczała w błękitnej garsonce z dopasowaną marynarką. Wiele osób zaczęło porównywać stylizację Marty Nawrockiej do kreacji Melanii Trump z zaprzysiężenia Donalda Trumpa w 2017 roku. Jedno jest pewne, żona prezydenta wyglądała promiennie i bardzo stylowo.

Danuta Martyniuk ocenia styl ubierania Marty Nawrockiej

Danuta Martyniuk nie ukrywa, że lubi modę, a w jej szafie nie brakuje ubrań od najlepszych światowych projektantów. Jakiś czas temu Danuta Martyniuk pokazała się w sukience od Versace, a niedawno pozowała niczym modelka. Teraz żona legendy disco polo w rozmowie z mediami oceniła stylizację Marty Nawrockiej z zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Powiedziała wprost, czy podoba się jej styl ubierania pierwszej damy. Zdradziła, co powiedziała do męża, gdy zobaczyła błękitną garsonkę Nawrockiej.

Bardzo podoba mi się styl pierwszej damy! Będę się inspirować. Ma piękne marynarki, prezentuje się elegancko. A jej stylizacja z zaprzysiężenia? Cudowna! Aż powiedziałam do Zenka, że muszę mieć taką garsonkę Danuta Martyniuk powiedziała dla Faktu.

Taką pierwszą damą chce być Marta Nawrocka

Marta Nawrocka dopiero co zadebiutowała w zupełnie nowej dla siebie roli, ale już przed zaprzysiężeniem swojego męża wiedziała, jaką pierwszą damą chce być. W wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” powiedziała, co będzie dla niej priorytetem.

Będę chciała być pierwszą damą blisko ludzkich spraw. Pochylę się nad problemami osób niepełnosprawnych i ich rodzin, kwestiami związanymi z wyrównywaniem szans wśród dzieci i młodzieży, zwłaszcza tych, które mają ograniczony dostęp do rozwijania talentów i pasji wyznała żona Karola Nawrockiego.

