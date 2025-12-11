Daniel Nawrocki na koncercie Skolima. Jest nagranie z wydarzenia

10 grudnia w krakowskim Kinie Kijów odbył się koncert popularnego wokalisty Skolima. Ku zaskoczeniu fanów, na wydarzeniu pojawił się Daniel Nawrocki, syn prezydenta Karola Nawrockiego. Obecność młodego prezentera została zarejestrowana na nagraniu, które trafiło do sieci. Widać na nim, jak Daniel Nawrocki, stojąc pod barierkami, przeprowadza krótkie wywiady z uczestnikami koncertu.

Skolim zaprosił Daniela Nawrockiego na swój koncert. Syn prezydenta się wytłumaczył

Jak potwierdził menedżment artysty, Daniel Nawrocki nie pojawił się na wydarzeniu przypadkowo. Został zaproszony przez organizatorów koncertu. Informacja ta została udostępniona na InstaStories agencji zarządzającej karierą Skolima. Nagranie przedstawia Daniela Nawrockiego wśród fanów artysty, co od razu wywołało żywe reakcje internautów.

Wideo z koncertu, na którym widoczny jest Daniel Nawrocki, wywołało spore poruszenie. Na materiał zareagował sam zainteresowany. Pod wpisem zamieszczonym na Facebooku profilu Plejada, gdzie opublikowano filmik, napisał komentarz do całej sytuacji.

Nie żałuję. Niesamowita energia przekazał syn prezydenta RP.

Również jego znany dziś w całej Polsce ojciec pojawia się na imprezach masowych i to dość regularnie. Niedawno ponownie Karol Nawrocki przyszedł na mecz Legii Warszawa. Prezydent RP przy okazji mógł zobaczyć wymowny transparent, wywieszony przez kibiców.

Kim jest Daniel Nawrocki i czym się obecnie zajmuje?

Daniel Nawrocki ma 22 lata. Jest synem Marty Nawrockiej z poprzedniego związku, jednak od drugiego roku życia wychowywany był przez Karola Nawrockiego, obecnego prezydenta RP, który formalnie go adoptował. Jak wyznała pierwsza dama w rozmowie z magazynem „Viva!”, adopcja była inicjatywą jej męża, a więź między nimi jest pełna i bezwarunkowa.

Obecnie Daniel Nawrocki prowadzi autorski program „Nawrocki w Polsce” w stacji wPolsce24. W ramach formatu przeprowadza rozmowy z postaciami ze świata polityki i mediów. Jego pierwszym gościem był Filip Chajzer.

