Dance Dance Dance: Występy solowe zadecydowały! Kogo zobaczymy w finale?

Za nami kolejny odcinek show "Dance Dance Dance" w TVP 2. Kto okazał się najlepszy, a kto otrzymał najmniej punktów? Kogo zobaczymy za tydzień, 25 kwietnia w wielkim finale? O tym zadecydowały występy solowe! Zobaczcie relację z odcinka! Oto jak poradzili sobie Rafał Jonkisz, Anna Karczmarczyk, Mateusz z Fit Lovers i Rafał Mroczek.

Dance Dance Dance: Kto dostał się do wielkiego finału?

W dzisiejszym odcinku zobaczyliśmy solówki, które zdecydowały o tym, kto dostanie się do wielkiego finału, który odbędzie się już za tydzień. Rafał Jonkisz zatańczył do utworu "Good Vibrations":

Jest coś takie, słynny efekt motyla, ja miałam takie wrażenie, że jest też efekt Rafała. Jak Rafał zrobi piruety i ściągnie koszulkę, to mam wrażenie, że mnie zaraz jakieś tsunami ściągnie. - powiedziała Anna - Każda z nas, idę o zakład, czuła się tak, jakbyś tańczył dla nas - zachwyciła się Anna Mucha.

- Dla mnie. Przysięgam, widziałam jak patrzył się mi w oczy - skwitowała Ida

- Widziałam buziaczki. Buziaczki były dla mnie - przekomarzały się

Dawaj te kudły, dawaj… - śmiała się Anna Mucha

Rafał zdecydowanie rozpalił zmysły żeńskiej części jurorów!

Chcę mu dać coś między 6 a 9 - mówiła Anna

Oceny jurorów więc były gorące:

Ania - 8,5

Ida - 9

Robert - 9

Łącznie 26,5 pkt

Jako druga solówkę pokazała Anna Karczmarczyk. Wybrano jej bardzo trudną i wymagającą choreografię. Zatańczyła do "Applause" Lady Gagi! Było mocno i teatralnie.

Kobieto dynamicie! Jesteś dynamitem, który cały czas eksploduje. Od początku programu byłaś na właściwej drodze. Ale w tej choreografii mogłaś przyspieszyć prędkość, bo było dużo elementów, w których mogłaś troszeczkę niżej. Ale masz we mnie wielką fankę. - powiedziała Ida Niestety obawiam się, że rzeczywiście nie docisnęłaś. Zabrakło mi jednego drobnego elementu, który by sprawił, że ja bym poczuła, że to jest ten potworek Lady Gagi - powiedziała Anna

Ida - 8

Robert - 8,5

Anna - 7

Razem 23,5 pkt.

Mateusz z "Fit Lovers" miał niezłe wyzwanie! W końcu Pamela we wcześniejszych odcinkach swoją solówką postawiła bardzo wysoko poprzeczkę. Czy udało mu się powtórzyć jej sukces? Zmierzył się z choreografią do piosenki Justina Timberlake'a "Rock your body".

Ciekawe jest to, jak na Ciebie patrzę, że jakbyś zaczął tańczyć wcześniej to byś był bardzo dobrym tancerzem. Pasujesz do tego i bardzo dobrze się w tym czujesz. Dodałeś do tego coś swojego. Wychodzi Twoja osobowość! Stałeś się zwierzęciem scenicznym - powiedziała Ida

Robert - 8,5

Anna - 8

Ida - 8

Razem 24,5 pkt.

Jako ostatni swoją solówkę zatańczył Rafał Mroczek! Wykonał choreografię do utworu "Puttin' on the Ritz". Jego występ wywołał ogromne emocje.

Rafał, jesteś absolutnym zawodnikiem i wiem, że wytańczysz wszystko. To jest bajka. - powiedziała Ania

Rafał, nikt inny by nie zatańczył tej choreografię. Wielki szacunek.

Rafał zachwycił jurorów stepowaniem. Zaprosił również na scenę Idę, dla której miał nawet buty do stepowania. Jurorka postanowiła nauczyć kilku ruchów stepowania.

Robert - 9

Anna - 8,5

Ida - 9,5

Razem: 27 punktów

W wielkim finale wystąpią: Rafał Mroczek i Paweł Cypriański, Anna Karczmarczyk i Mateusz Łapka oraz Pamela oraz Mateusz z Fit Lovers! Rafał Jonkisz i Krzysztof Jonkisz niestety musieli pożegnać się z programem. Swoją nagrodę czyli 10 000 zł przekazali dla Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci.

Już za tydzień wielki finał programu "Dance Dance Dance"!