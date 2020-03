"Dance, Dance, Dance": brat Rafała Jonkisza przerwał swój taniec. Czy to on pożegnał się z show?

W tym tygodniu byliśmy świadkami dramatycznych wydarzeń na scenie "Dance, Dance, Dance". Mowa przede wszystkim o solówce brata Rafała Jonkisza. Krzysztof przerwał swój taniec i załamany zszedł ze sceny. Czy przez to bracia Jonkisz musieli pożegnać się z show TVP2? Zobaczcie poniżej!

Solówka Krzysztofa Jonkisza w "Dance, Dance, Dance"

Tego wieczora wszystkie oczy skierowane były głównie w stronę Krzysztofa Jonkisza. Młodszy brat Rafała podczas tańczenia swojej solówki do piosenki Willa Smitha "Gettin' Jiggly With It" nie wytrzymał presji i zszedł ze sceny. Jurorzy i pozostali uczestnicy nie mogli w to uwierzyć.

Powinien wyjść i zatańczyć po to, żeby dostać od nas jakiekolwiek oceny. Zrobił najgorszą rzecz- grzmiała Anna Mucha.

Najbardziej poruszona całą sytuacją wydawała się być Ida Nowakowska. Jurorka od razu pobiegła za kulisy, aby podnieść na duchu zagubionego i zapłakanego chłopaka.

W ogóle się nie przejmuj, ok? Krzysiu! - pocieszała go jurorka.

Rafał Jonkisz oraz jego trener również rzucili się Krzyśkowi na ratunek. Zapewniali go, że jest w stanie zatańczyć ten układ perfekcyjnie - tak jak zrobił to na próbie. W końcu chłopak dostał jeszcze jedną szansę od produkcji i mógł drugi raz spróbować zatańczyć układ. Krzysiek wziął się w garść i dał z siebie wszystko! Jurorzy byli zachwyceni jego solówką i dziękowali mu za to, że podjął wyzwanie i ponownie pojawił się na scenie.

Jestem w tobie zauroczona - zachwycała się Anna Mucha.

Kto odpadł z "Dance, Dance, Dance"?

Najlepsi po raz kolejny okazali się Anna Karczmarczyk i jej przyjaciel Mateusz Łapka. Dwie zagrożone pary to Rafał i Krzysztof Jonkiszowie oraz Przemysław Cypryański i Rafał Mroczek. Ostatecznie jednak w tym odcinku nikt nie pożegnał się z show.

Ten występ był jednym z najbardziej dramatycznych w całej edycji "Dance, Dance, Dance"

Waldemar Kompała/TVP

Ida Nowakowska stanęła za Krzyśkiem murem i bardzo mu pomogła w tej ciężkiej sytuacji