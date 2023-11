1 z 5

Dakota Johnson o relacji z Dornanem

Choć Dakota Johnson i Jamie Dornan wielokrotnie podkreślali, że łączy ich jedynie przyjaźń, to w mediach nadal nie milkną plotki na temat filmowej pary z "Pięćdziesięciu twarzy Greya". Fani bestsellera i filmowego hitu jednak nie przestają dociekać, co naprawdę łączy odtwórców głównych ról. Ostatnio pojawiły się doniesienia, że Dakota Johnson spotyka się z Chrisem Martinem, wokalistą zespołu Coldplay. Natomiast Jamie Dornan od kilku lat jest szczęśliwym mężem Amelii Warner. Nie uciszyło to jednak plotek wokół gwiazdorskiego duetu.

Emocje wokół sprawy dodatkowo podgrzewają niektóre wypowiedzi Dakoty Johnson, w których niektórzy doszukują się drugiego dna. Media przypomniały wywiad aktorki, którego gwiazda udzieliła kilka miesięcy temu magazynowi "Vogue". Odtwórczyni roli Anastazji Steele wyznała wówczas, że jej relacja z filmowym partnerem jest szczególna. Co dokładnie powiedziała?

