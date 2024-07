Dakota Johnson powiedziała, że Ameryka jest seksualnie ucieśniona:

To, co podziwiam, to odwaga i uczciwość ludzi, którzy nie boją się powiedzieć, że potrzebują czegoś więcej, aby uciec. Ameryka wciąż jest tak seksualnie uciskana. Czy darem od Boga nie jest orgazm?