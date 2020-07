Dagmara z "Królowych życia" komplementuje Antoniego Królikowskiego! Co ich łączy?

Dagmara Kaźmierska do tej pory była znana jako gwiazda programu "Królowe życia", który jest hitem stacji TTV. Już niebawem będzie można zobaczyć gwiazdę popularnego programu w nowym filmie Patryka Vegi "Pętla", w którym zagra też m. in. Antoni Królikowski. Dagmara Kaźmierka opublikowała w mediach społecznościowych ich wspólne zdjęcie i komplementuje młodego aktora! Co napisała?

Dagmara z "Królowych życia" zaskakuje komplementami Antoniego Królikowskiego!

Dagmara Kaźmierska z "Królowych życia" opublikowała na Instagramie wspólne zdjęcie z Antkiem Królikowskim. Jednak to opis zwraca największą uwagę! Gwiazda TTV rozpływa się nad młodym aktorem, pisząc:

DZIECKO SZCZĘŚCIA I MIŁOŚCI ❣️Antoś ❣️ @antek.krolikowski ❣️❣️Cudowny chłopak i tak serdeczny , aż serce się śmieje jak Jego oczy 👁👁👁Jest to jedyny człowiek jakiego znam , któremu zawsze, ale to zawsze śmieją się oczy 😍😍😍 A to co w oczach to i w sercu 😍😍😍Całuję mocno Kochani i życzę , by wydarzyło się dziś COŚ 😘na co Wasze oczka się uśmiechną 😘😘😘 - napisała Dagmara Kaźmierska pod wspólnym zdjęciem.

Antoni Królikowski szybko odwdzięczył się za miłe słowa i dodał:

Królowo! Do Ciebie to oczy zawsze się cieszą😍🐰

Internauci żartują i piszą: On chyba dla Pani za młody , a gwiazda "Królowych życia" z charakterystycznym dla siebie poczuciem humoru odpowiedziała: On jak mój Synuś ❤️. Para zagrała razem w nowym filmie Patryka Vegi o tzw. aferze podkarpackiej. Widać, że współpraca celebrytki i aktora wygląda doskonale, a Internauci doceniają ich pozytywne podejście do życia i piszą:

Uśmiechnięci szczęśliwi i radośni😍Tak trzymać 😘😘 Pani Królikowska to samo jej oczy zawsze takie radosne śmiejące 😍pozdrawiam Królową 👑 Mam dokladnie to samo odczucie. Oczy Antka zawsze sie smieja

Zobaczcie sami ich wspólne zdjęcie! Planujecie wybrać się do kina na "Pętlę"?

Dagmara Kaźmierska zagrała w nowym filmie Patryka Vegi "Pętla".

Antoni Królikowski na planie filmu Patryka Vegi.