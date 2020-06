Dagmara z "Królowych życia" zachwyca kolejnym strojem własnego projektu! 

Dagmara z "Królowych życia" znów zachwyciła swoich fanów nowym strojem. Okazało się, że to kolejny dres projektu właśnie Dagmary Kaźmierskiej. Już wcześniejsza propozycja "królowej życia" zrobiła furorę w sieci, a ten komplet to prawdziwe cudo! Fanki nieustannie dopytują, gdzie można dostać tą perełkę. Zobaczcie!

Dagmara z "Królowych życia" projektuje ubrania! Te dresy to prawdziwe cudo!

Dagmara Kaźmierska z "Królowych życia" to dla wielu jej fanek niekwestionowana ikona stylu! O ile niektóre kreacje bohaterki hitu TTV mogą być dla niektórych zbyt odważne, o tyle ta propozycja na pewno przypadnie do gustu wszystkim! Już kilka dni temu Dagmara pochwaliła się zdjęciem, na którym mogliśmy podziwiać przepiękny błękitny dres jej projektu. Teraz gwiazda "Królowych życia" znów zachwyciła fanki zdjęciem, do którego zapozowała w kolejnym dresie, tym razem w odcieniu bieli.

Kochani 🌸Tylko samych szczerych ludzi wokół siebie Wam życzę 🌸🌸🌸Całuję mocno🌸Acha 😜ten dresik też mojego projektu 😘, że tak się pochwalę 😜😜😜🌸 (pis.oryg.) - napisała Dagmara pod zdjęciem.

Fanki w komentarzach pod postem zaczęły dopytywać, gdzie można dostać tę perełkę.

- A gdzie można kupić taki komplecik ? 🥰 - Wow jaki dres.💜💚💜💚💜💚mega - Cudowny dres 😍 gdzie można go kupić? - Dresik pierwsza klasa 👌 - piszą fani.

Okazało się, że warto również śledzić stronę na Facebooku - Queen D. by Dagmara. To właśnie tam już wkrótce pojawią się informacje, kiedy dresy projektowane przez Dagmarę Kaźmierską będą dostępne w sprzedaży. Mamy nadzieję, że nastąpi to już naprawdę niedługo, bowiem zainteresowanie jest ogromne! Na razie jednak nie ma informacji co do ceny kompletu. Czekamy zatem na nowe wiadomości od Dagmary! Tymczasem zobaczcie kolejne dzieło "królowej życia"! My nie możemy oderwać od niego wzroku!

Na Facebooku Queen D. by Dagmara możemy zobaczyć też inne wzory i kolory tych kompletów.

Facebook

Ten w odcieniu bieli i czarnymi kokardami skradł nasze serca!

Facebook

Podobają Wam się dresy projektu Dagmary Kaźmierskiej?