Dagmara Kaźmierska z "Królowych życia" jest już po ślubie?! Internautka spytała wprost: "Choć jedna dostrzegła"

Dagmara Kaźmierska z "Królowych życia" niewiele mówi o swoim partnerze ale wiadomo, że jej serce jest zajęte. Jeszcze na początku roku zdradziła, że planuje ślub i... czy to możliwe, że jest już po sekretnej ceremonii? Jednak z fanek zwróciła uwagę na pewien szczegół, który miał ją zdradzić...

Dagmara Kaźmierska z "Królowych życia" jest szczęśliwie zakochana. Jednak pomimo tego, że zasłynęła z tego, że pokazuje swoje życie w reality show TTV, swoją aktualną relację utrzymuje w tajemnicy. Na początku 2020 roku jednak jawnie przyznała, że jest zakochana a jej wybranek jest od niej nieco młodszy:

Tu to mi się naprawdę trafiło! Młodszy ode mnie! O dwa lata. Jest bardzo dobrym człowiekiem, jest wyrozumiały, cierpliwy, znosi te moje wszystkie jazdy. Kocha mnie, jest porządny i ma zasady! Wiem, że nigdy by mnie nie zdradził... jest przystojny... To, że on mnie chce to ja się dziwię! - mówiła w wywiadzie dla WP Gwiazdy.