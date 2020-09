Dagmara Kaźmierska wreszcie pokazała mamę! Zdradziła, dlaczego nigdy wcześniej nie wystąpiła z nią w "Królowych Życia"

Dagmara Kaźmierska w końcu zdecydowała się na to, aby pokazać swoją mamę. Zdradziła przy okazji, dlaczego jej rodzicielka nie chciała wystąpić z nią w "Królowych Życia". Gwiazda TTV przyznała, że mama uargumentowała swoją decyzję dość bezdyskusyjnie... Czy to po niej Dagmara Kaźmierska ma tak mocny charakter? Przy okazji zwróciła również uwagę na podobieństwo Conana do babci.

Dagmara Kaźmierska z "Królowych Życia" jest podobna do mamy?

Dagmara Kaźmierska w "Królowych Życia" dała się poznać jako bardzo rodzinna osoba. Widzowie mogli obserwować jej dużą więź z synem Conanem. Jednak przed kamerami nigdy nie pojawił się nikt inny z rodziny. Gwiazda TTV zdecydowała się pokazać zdjęcie z mamą w sieci. Przy okazji zdradziła, że bardzo jej zależało na tym, aby jej mama wystąpiła z nią w programie, jednak kobieta nie chciała o tym słyszeć. Dlaczego?

Przedstawiam Wam moją mamę Romcię ❤️Którą usilnie proszę od kilku lat , żeby wzięła udział w 👑KRÓLOWYCH 👑Ale konsekwentnie odmawia, argumentując 😜😜😜TY JUŻ RAZ DZIECKO KARIERĘ 💣🙈W SWOIM ŻYCIU ZROBIŁAŚ I PRZEZ TO O MNIE CAŁA POLANICA GADAŁA 😜😜JUŻ WIĘCEJ ROZGŁOSU NIE POTRZEBUJĘ😜🙈Ale może kiedyś, kiedyś...

Przy okazji Dagmara zwróciła uwagę na podobieństwo swojego syna Conana do jego babci:

Tymczasem moje dwa serduszka ❤️❤️ @conanbestia jadą ze mną na Komunię do Antosia ❤️ I teraz już widzicie, że Conanek to jest cała Babcia Romcia 😘😜nosek , oczy i usta po Romci 😍Nawet lewe oko opada mu jak u mojej mamci 😜😜😜😜Całujemy mocno ❤️

Też widzicie te podobieństwo? Czy Dagmara Kaźmierska również jest podobna do swojej mamy?

