Od kilku tygodni cała Polska żyje aferą wokół Dagmary Kaźmierskiej i jej odrażającej przyszłości. Póki co, kobieta unikała tego tematu i wyleciała z synem na wakacje do Egiptu. Dopiero teraz była już "Królowa życia" postanowiła zwrócić się do fanów. Padły mocne słowa! Podczas relacji na InstaStories przekazała informację.

Mocne słowa Dagmary Kaźmierskiej

Kilka tygodni temu portal Goniec.pl opublikował artykuł o Dagmarze Kaźmierskiej i jej przeszłości. Wszyscy wiedzieli, że przed pracą w telewizji kobieta miała swoją agencję towarzyską, ale nikt nie mógł się spodziewać, co faktycznie się w niej działo. Dagmara Kaźmierska miała zlecać gwałty, bić i znęcać się psychicznie nad swoimi pracownicami. W momencie wybuchu całej afery z jej udziałem Dagmara Kaźmierska spakowała walizki i wyleciała z synem do Egiptu. Teraz jednak internauci doczekali się wyjaśnień ze strony byłej już "Królowej życia". Dagmara Kaźmierska opublikowała krótkie oświadczenie, w którym zwraca się do osób, które ją krytykują oraz do swoich fanów:

Krytykuj moje życie, dopiero gdy Twoje będzie dawało dobry przykład. Kochani... dla tych co jeszcze we mnie wierzą- dajcie mi jeszcze chwilę... Ps. A dla snujących teorie spiskowe- NIE UCIEKŁAM Z KRAJU, BO NIE MIAŁAM PRZED CZYM. Po prostu jestem w domu, gdzie mieszkam od lat kilku - napisała Dagmara Kaźmierska.

Warto wspomnieć, że niedawno Dagmara Kaźmierska obiecała fanom obszerne oświadczenie. Kilkanaście dni później internauci ponownie dostali informację, że na wyjaśnienia muszą chwilę poczekać.

Co więcej, afera z udziałem Kaźmierskiej nie cichnie, a wręcz przeciwnie... Ostatnio portal Goniec.pl opublikował kolejne zeznania ofiar celebrytki i tym razem na światło dzienne wyszło to, że Dagmara Kaźmierska pobierała haracz za wolność swojej pracownicy!

Myślicie, że internauci uwierzą Dagmarze Kaźmierskiej?

Pozostaje nam czekać na kolejne oświadczenie celebrytki.

