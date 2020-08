Nie uwierzycie, jak Dagmara z "Królowych życia" nazywa syna! 

Dagmara Kaźmierska to jedna z najbarwniejszych i najbardziej lubianych bohaterek programu "Królowe życia". Jak wiadomo gwiazda TTV ma syna, który gościnnie pojawia się hitowym programie. 19-letni Conan jest oczkiem w głowie swojej mamy i od czasu do czasu publikują wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych.

Tym razem to Dagmara z "Królowych życia" pochwaliła się uroczą fotografią z synem i nazwała go pieszczotliwie, ale w swoim stylu! Widzowie programu nie powinni być zaskoczeni!

Dagmara Kaźmierczak słynie ze swoich zabawnych powiedzeń. Gwiazda TTV ma ogromne poczucie humoru, ale kiedy się złości nie przebiera w słowach. Okazuje się, że nawet "pieszczotliwe" zwroty do Conana są dosyć charakterystyczne. Pod wspólnym zdjęciem z synem, na którym widać, że mają doskonałą relację, Dagmara z "Królowych życia" nazywa Conana "moim małym Dziadem":

No i co ja mam zrobić z tym moim małym DZIADEM😜😜😜😘😘😘Zostało już tylko kochać 😘😘😘Tak na marginesie 😜Jeśli kawka to tylko w filiżance 🖤 - napisała Dagmara Kaźmierska pod zdjęciem z synem.