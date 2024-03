Przed nami kolejny odcinek "Tańca z gwiazdami", w którym zobaczymy między innymi Dagmarę Kaźmierską i Roksanę Węgiel. Obydwie panie cieszą się ogromną sympatią widzów i mogą liczyć na ich ogromne wsparcie oraz doping. A która z tych tańczących gwiazd zrobiła większe wrażenie na Dodzie? Zapytaliśmy ją o to wprost, a wokalistka szczerze odpowiedziała.

W najbliższym odcinku "Tańca z gwiazdami" pożegnamy aż dwie pary! To sprawi, że emocji na pewno będzie co niemiara i z pewnością sięgną też zenitu, gdy na parkiecie pojawią się Roksana Węgiel i Dagmara Kaźmierska. Obydwie panie robią prawdziwą furorę w tanecznym show Polsatu - 19-letnia wokalistka fantastycznie odwzorowuje wszystkie choreografie i zbiera wysokie noty od jury, a "Królowa życia" dostarcza wszystkim pozytywnej energii i uśmiechu dzięki swoim występom.

Której z pań zatem kibicuje Doda? Gwiazda przyznała wprost:

No z całym szacunkiem, ale Roksana tańczy zaje*iście. No to, co zrobiła ostatnio... (...) Tak że no, Roksanie - z całym szacunkiem, ale staram się być sprawiedliwa

- wyjawiła Doda