Na jaw wychodzą coraz to nowsze szczegóły z przeszłości Dagmary Kaźmierskiej. Gwiazda "Tańca z gwiazdami" i "Królowych życia" miała m.in. znęcać się nad kobietą w ciąży i zlecić gwałt na 24-letniej Marii A., Kaźmierska po ujawnieniu szokujących zeznań, postanowiła wyjechać na wczasy do Egiptu. Teraz Dagmara opublikowała w mediach społecznościowych nowe zdjęcie wprost z basenu. Nie przejmuje się aferą?

Reklama

Dagmara Kaźmierska wybrała się na wczasy. Bawi się w najlepsze

O mrocznej przeszłości Dagmary Kaźmierskiej zrobiło się głośno, po tym jak portal goniec.pl dotarł do bulwersujących szczegółów zeznań jej ofiar. Kaźmierska w przeszłości prowadziła agencję towarzyską "Heidi" i w 2009 roku została skazana prawomocnym wyrokiem za "działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, za stręczycielstwo, sutenerstwo i zmuszanie młodych kobiet do prostytucji". "Królowa życia" w więzieniu spędziła jedynie 14 miesięcy. Internauci są oburzeni, a sama Kaźmierska postanowiła wyjechać z Polski do Egiptu. Stara się zlekceważyć, to co wokół niej dzieje?

Dagmara Kaźmierska Wojciech Olkusnik/East News

Dagmara Kaźmierska swoje wakacje chętnie relacjonuje w sieci i wygląda na to, że nie za bardzo przejmuje się aferą wokół niej. Na wyjeździe może liczyć na towarzystwo syna, ale i koleżanki, z która dodała zdjęcie wprost z basenu! Wygląda na to, że "Królowa życia" bawi się w najlepsze.

Instagram/Dagmara Kaźmierska

"Królowa życia" początkowo unikała komentarza w sprawie skandalu i dopiero po kilku dniach wydała oświadczenie, w którym tłumaczyła, że "jest tylko człowiekiem".

Kochani, nie odzywałam się do Was kilka ostatnich dni. Jestem tylko człowiekiem, potrzebowałam się zmierzyć z tym co się wydarzyło. Jeszcze kilka dni temu byłam przedstawiana w Mediach jako Królowa , a obecnie jako najgorszy zwyrodnialec, bestia zasługująca na wieczne potępienie za okropieństwa, które RZEKOMO miałam popełnić.Nigdy nie ukrywałam, że prowadziłam klub towarzyski. KLUB TOWARZYSKI - a nie miejsce do gnębienia kobiet!!! podkreśliła z kilkoma wykrzyknikami.

Dagmara Kaźmierska obiecała, że niebawem opowie o wszystkim. Czekamy więc na kolejne oświadczenie.

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Tylko ona z "Królowych życia" wspiera Dagmarę Kaźmierską. Wymowny komentarz gwiazdy