Po tygodniu milczenia Dagmara Kaźmierska wydała oświadczenie po głośnym artykule o jej mrocznej przeszłości. Celebrytka nie przyznała się do zarzucanych jej czynów, a w komentarzach rozpętała się burza. Czy była już gwiazda TTV może liczyć na wsparcie koleżanek z "Królowych życia"? Odpowiedź może zdziwić

Dagmara Kaźmierska nigdy nie ukrywała tego, że była właścicielką agencji towarzyskiej. Jednak gdy portal Goniec.pl opublikował głośny artykuł o szczegółach jej mrocznej przeszłości, w której celebrytka miała m.in. dopuszczać się przemocy wobec kobiet, a nawet zlecić gwałt, sprawa nabrała naprawdę wielkich wymiarów. Gwiazda "Królowych życia" milczała przez tydzień, aż w końcu postanowiła zabrać głos. Dagmara Kaźmierska wydała oświadczenie, w którym odniosła się do zarzutów.

Nie da się ukryć, że oświadczenie Dagmary Kaźmierskiej wywołało burzę wśród komentarzy. Jedni nie szczędzili jej gorzkich słów i byli zaskoczeni, że telewizja promuje takie osobowości, a drudzy jej bronili i dodawali otuchy. Jedna z gwiazd "Królowych życia" Adrianna Eisenbach również postanowiła wesprzeć swoją koleżankę z branży, dodając emotikonki czerwonego serca pod jej oświadczeniem, a Kaźmierska odpisała jej tym samym.

Tymczasem Dagmara Kaźmierska podziękowała fanom za wsparcie i nadal uważa, że opisana przez Goniec.pl oraz sądowe akta perspektywa nie jest godna zaufania:

Kochani, nie odzywałam się do Was kilka ostatnich dni. Jestem tylko człowiekiem , potrzebowałam się zmierzyć z tym, co się wydarzyło. Jeszcze kilka dni temu byłam przedstawiana w Mediach jako Królowa , a obecnie jako najgorszy zwyrodnialec, bestia zasługująca na wieczne potępienie za okropieństwa, które RZEKOMO miałam popełnić . Nigdy nie ukrywałam, że prowadziłam klub towarzyski. KLUB TOWARZYSKI - a nie miejsce do gnębienia kobiet !!! Kochani nie jestem w stanie opisać czy opowiedzieć Wam teraz tego w kilku słowach, zrobię to już niedługo. Dziękuję za Wasze wsparcie i wiarę we mnie. I pamiętajcie: Świat nie zawsze jest taki jak nam go przedstawiają…

— napisała Dagmara Kaźmierska.