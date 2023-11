Lata 90. to zwariowany i bardzo specyficzny czas, do którego dziś powracamy z ogromnym sentymentem. Od jakiegoś czasu moda z tamtego okresu (niegdyś uznawana za kicz) jest najgorętszym trendem. Co więcej, stanowi inspirację dla wielu projektantów, a looki z tamtego okresu kopiują znane blogerki i gwiazdy z całego świata.

To jest hot, czyli trendy z lat 90.

Obok mom jeans, spaghetti dress i oversize'owych kurtek pojawił się niedawno kolejny hot trend — daddy shoes, czyli masywne, osadzone na grubej podeszwie buty sportowe.

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych modeli z tej kategorii są buty hiszpańskiej marki Balenciaga - Triple S. Niestety, nie każdy (a nawet zdecydowana większość z nas) może sobie na nie pozwolić. Za topowe sneakersy trzeba bowiem zapłacić około... 3000 zł! Ta cena po prostu zwala z nóg...

Daddy shoes - gdzie kupić najmodniejsze buty sezonu?

Jedno jest pewne - tych sneakersów nie może zabraknąć w twojej kolekcji. Ale spokojnie, wcale nie musisz przeznaczać na nie całej pensji. Supermodne i niezwykle oryginalne daddy shoes stworzyła marka Lotto, dostępna w sieci sklepów 50 style.

Sneakersy o dźwięcznej nazwie Silion to prawdziwy must-have. Mają charakterystyczne cholewki łączące różnokolorowe elementy z wysokiej jakości skóry syntetycznej i materiału o prążkowanej strukturze. Komfort noszenia zapewnia gruba podeszwa z amortyzującej pianki EVA, a wieńcząca ją warstwa gumy sprzyja przyczepności. Boczne panele butów zdobi natomiast logo marki Lotto. Dodatkowy atut stanowi najmodniejsza kolorystyka, inspirowana stylem it-girls.

Mat. prasowe

Najmodniejsze sneakersy tego sezonu - Lotto Silion, dostępne są online na 50style.pl lub w sklepach stacjonarnych 50style, których w całej Polsce jest aż 157!

Z czym zestawić daddy shoes?

Daddy shoes są świetną bazą dla wielu stylizacji. Może będziesz zaskoczona, ale fantastycznie współgrają z... długą, zwiewną spódnicą. Wystarczy zestawić ją ze zwykłym, białym t-shirt'em lub obszernym swetrem i kontrastowy look gotowy!

Ciekawych inspiracji szukaj także na Instagramie, gdzie każdego dnia pod hashtagiem #daddyshoes pojawiają się nowe propozycje od trendsetterek z całego świata.

Gigi Hadid i Kendall Jenner w daddy shoes

Poszukujesz bardziej odważnych stylizacji z wykorzystaniem daddy shoes? Sprawdź, jak kultowe buty gwiazdy!

East News/Materiały prasowe

Gigi Hadid uwielbia odważne, niebanalne połączenia. Daddy shoes zestawia z oversize'ową marynarką, szortami i superkrótkim, obcisłym topem rodem z lat 90. lub jeansową kurtą, która dodaje jej grunge'owego pazura.

East News/Materiały prasowe

Kendall Jenner to prawdziwa rebel girl, która doskonale odnajduje się w stylizacjach inspirowanych latami 90.. Daddy shoes, boyfriendy i t-shirt rodem z NBA to przepis na naprawdę udany look. Tak się nosi streetwear!

