Niedawno pisaliśmy o tym, że pracownicy pałacu skarżą się na zachowanie Meghan Markle i uważają, że dezorganizuje im całą pracę. Na potwierdzenie tych słów dwie asystentki księżnej zrezygnowały ze swojego stanowiska, winę za to zrzucając na swoją szefową, która miała się zachowywać koszmarnie. Teraz znajomy książęcej pary zdementował te informacje w jednym z wywiadów. Zobaczcie, co powiedział!

Czy księżna Meghan jest wymagająca?

Jak podaje magazyn „The Sun” wspólny znajomy księżnej i księcia Sussex w wywiadzie dle Elle wyznał, że informacje na temat trudnego charakteru księżnej są nieprawdziwe. Pracownicy pałacu darzą ją dużym szacunkiem i są otwarci na jej propozycje. Co więcej, niektóre pomysły Meghan ułatwiają im pracę, a to z pewnością nie jest przez nich krytykowane. Mężczyzna odniósł się również do rzekomego konfliktu między Kate a Meghan. Okazuje się, że on nie istnieje, a obie księżne chętnie ze sobą współpracują.

Ta wersja wydaje się trochę podejrzana. Być może wywiad został specjalnie zaplanowany, aby uciąć niepochlebne opinie na temat księżnej Meghan, których w ostatnim czasie jest całkiem sporo. Jak sądzicie?

Meghan Markle i książę Harry

Meghan Markle już niebawem urodzi dziecko.

