4 z 6

Małgorzata Kożuchowska i Bartłomiej Wróblewski pierwszy raz spotkali się na pokładzie samolotu lecącego do Rzymu w 2005 roku. Wtedy jednak zabrakło Wróblewskiemu odwagi, by porozmawiać z Małgosią. Za to po powrocie do Polski chodził na jej spektakle, po każdym z nich zostawiał dla niej bukiet kwiatów. Do jednego z nich dołączył liścik z prośbą o spotkanie. Zgodziła się...