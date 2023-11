Kilkanaście dni temu Magda Bereda nagrała cover utworu Avy Max "Sweet But Psycho" z samą Roksaną Węgiel! Po 3 tygodniach ich wspólny film zobaczyło ponad 400 tys. osób! Zapytaliśmy Roksanę co sądzi na temat Magdy, która być może wkrótce zrobi tak wielką karierę jak ona! Przyjaźnią się? A może rywalizują? Zobaczcie, co zdradziła nam Roxie!

Magda Bereda to początkująca piosenkarka, która zyskuje coraz większą popularność w sieci i nie tylko!

Mimo młodego wieku, Roksana jest już jedną z największych gwiazd na polskiej scenie!

