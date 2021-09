Agnieszka Woźniak-Starak nabrała się na żart Kuby Wojewódzkiego o jego odejściu z TVN

Kuba Wojewódzki wziął ślub z Renatą Kaczoruk? Dziennikarz wstawił zdjęcie na swój Instagram i podpisał je: "pan młody". Tym wpisem Wojewódzki sugeruje, że ożenił się z Renatą. Zobacz zdjęcie! kuba_wojewodzki_official #jaki #slub# taka#wenecja #pan#mlody #szyk#styl #beauty#drmartens#heavyduty#czyste#piekno - napisał na Instagramie pod zdjęciem Wojewódzki. Co na to Renata Kaczoruk ? Też postanowiła wstawić zdjęcie, na którym pozuje jak panna młoda. Zobacz: Kwiaty na ślub i wesele o każdej porze roku Zrobiło się tak ślubnie - napisała Renata na swoim Instagramie. Prawdopodobnie Wojewódzki wstawił zdjęcie ze ślubu Agnieszki Woźniak-Starak i Piotra Woźniaka-Staraka. Ale co zaszkodzi pomarzyć o własnym ślubie? :) Wojewódzki, jak widać, strój ma już gotowy, teraz czas na Renatę. Jedno jest pewne, ślubu w Wenecji już nie wezmą, bo byłoby to w złym tonie po Agnieszce i Piotrze. Będziemy czekać zatem na ślubne informacje z niecierpliwością! Zobacz także: Kuba Wojewódzki nie chce ślubu z Renatą Kaczoruk! A wszystko przez... Marylę Rodowicz! Renata Kaczoruk robi teraz karierę w stacji TVN. Występuje w "Azja Express" i ma swój program o modelkach w TVN Style. Tak się składa, że jest też dziewczyną Króla TVN Kuby Wojewódzkiego. Myślicie, że Kuba w końcu zdecyduje się na ślub?