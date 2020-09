W piątek 18. września do kin trafi film na podstawie prawdziwych, tragicznych wydarzeń - "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy". Tą sprawą żyła cała Polska - Tomasz Komenda został niesłusznie skazany za brutalny gwałt i zabójstwo nastolatki. Sąd zdecydował się wymierzyć mu karę 25 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna przebywał za kratami aż 18 lat i przeżył tam prawdziwe piekło. W 2018 roku został wypuszczony na wolność i chociaż dziś jest już szczęśliwy, to jednak nikt nie zwróci mu najpiękniejszych lat życia. Jego historia zainspirowała twórców do stworzenia filmu. Czy warto się na niego wybrać? Zobaczcie pierwsze recenzje.

Czy warto zobaczyć film o Tomaszu Komendzie?

Życie Tomasza Komendy przerodziło się w istny koszmar, gdy mężczyzna skończył 23 lata. Z dnia na dzień został oskarżony o gwałt i morderstwo. Wtedy też wszelkie dowody działały niestety na jego niekorzyść. Trafił do więzienia, w którym spędził aż 18 lat. Jak sam przyznawał w wielu wywiadach, w zakładzie karnym był traktowany jak najgorsze zło - był bity, zastraszany i upokarzany. Te wszystkie wydarzenia bardzo odbiły się na jego psychice - kilkukrotnie targnął się na własne życie i z każdym kolejnym dniem tracił nadzieje, że jeszcze kiedyś zostanie oczyszczony z zarzutów. Dopiero kiedy na jego drodze pojawili się prokuratorzy i policjant, którzy postanowili jeszcze raz dokładnie przyjrzeć się sprawie, odzyskał wolność.

To jedna z najgłośniejszych spraw ostatnich lat, która zainspirowała twórców filmowych do zekranizowania tych wydarzeń. Za reżyserię filmu "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" odpowiedzialny jest Jan Holoubek, a w rolę Tomasza Komendy wcielił się Piotr Trojan, który bardzo zaangażował się w ten projekt. Aktor między innymi schudł do roli aż 10 kilogramów.

Miałem specjalną dietę, bo musiałem schudnąć do kilku scen 10 kilogramów, a i tak jestem dość szczupły. Głód był straszny. Uczyłem się też mówić w sztucznych zębach – brałem je na spotkania ze znajomymi. W pewnym momencie już nie zauważali, że mam je na sobie - powiedział w wywiadzie dla naTemat, Piotr Trojan.

Kilka dni temu pierwsi widzowie oraz zaproszeni goście mogli już zobaczyć film Jana Holoubka. Pojawiły się również pierwsze recenzje. Czy zatem warto się wybrać na film?

Wspaniała kreacja Piotra Trojana. Słuszny cel przywołania życiorysu Komendy porusza sumienia. Film nierówny, o dziwnym, niekonsekwentnym pojęciu czasu - brzmi jeden z komentarzy na Filmwebie. Po seansie trudno otrząsnąć się z wrażenia, powstrzymać łzy, każdy natychmiast będzie się domagał zadośćuczynienia - czytamy w "Polityce" Obawiałem się produkcji próbującej wycisnąć tanie wzruszenia z kolejnej prawdziwej historii. Jednak "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" to zaskakująco niezłe, solidne kino - sprawne, poruszające, z mocnymi rolami - pisze "Gazeta Wyborcza" Już w Rojście Holoubek udowodnił, że ma świetne oko do detali i prowadzenia aktorów, w 25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy tylko to potwierdza. Powierzenie głównej roli Piotrowi Trojanowi, którego widzowie mogą kojarzyć chociażby z serialu Znaki, było świetnym posunięciem. Jego gra jest fenomenalna. W każdej scenie przykuwa uwagę widza i potrafi przekazać mu swój ból, strach i przerażenie. [...] Na uwagę zasługują także świetne zdjęcia Bartłomieja Kaczmarka, z którym Holubek pracował już przy Rojście. Świat w jego obiektywie jest szary i markotny. Przygaszone kolory podkreślają tylko beznadzieję sytuacji. W scenach więziennych daje się wyczuć klaustrofobię i brak jakiejkolwiek prywatności mieszkańców celi - czytamy recenzję na stronie naekranie.pl

Film polecają również gwiazdy, które pojawiły się na premierze, m.in. Doda!

Oraz Edyta Herbuś:

Ostatni raz płakałam tak w kinie na „Titanicu” ... Historia Tomasza Komendy nigdy nie powinna się wydarzyć .. a jednak, takie są fakty. I po wczorajszej premierze filmu „25 lat niewinności” nadal buzuje we mnie złość na te wydarzenia, ale też ogromne wzruszenie i radość, bo zwyciężyła prawda i matczyna miłość silniejsza niż wszystko❤️Film jest niezwykły. Autentyczny, wstrzasajacy( sceny więzienne przerosły mnie stopniem okrucienstwa) wzruszający( szczególnie relacja Tomka i mamy), momentami magiczny( tańczące płatki śniegu w chwilach, gdy ulatywała z nich nadzieja

Jak widać recenzenci zgodnie przyznają, że film jest naprawdę dobrą produkcją, która oddaje emocje i klimat tragicznych wydarzeń z życia Tomasza Komendy. A Wy, wybierzecie się na film "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy"?

Produkcja oficjalnie trafi do kin już w piątek, 18. września. W rolę Tomasza Komendy wcielił się Piotr Trojan.

Dziś Tomasz Komenda jest już wolnym człowiekiem. Mężczyzna ułożył sobie już życie prywatne - jest zaręczony i wkrótce zostanie również tatą! Uczęszcza jednak w dalszym ciągu na terapię psychologiczną.