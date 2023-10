Tadeusz Seibert przyjaźni się z kolegami z "The Voice of Poland"? Jak dziś wyglądają ich relacje? Tadeusz Seibert był jednym z uczestników dziesiątej, jubileuszowej edycji muzycznego talent show TVP. Wokalista zachwycił swoim głosem i trafił do drużyny Margaret. Jak się później okazało, Tadeusz i jurorka znali się od lat. Co więcej, Margaret przyznała, że w przeszłości była w nim zakochana!

Od zakończenia dziesiątej edycji "The Voice of Poland" minęło już kilka miesięcy, dlatego teraz zapytaliśmy Tadeusza, jak dziś wyglądają relacje uczestników show. Posłuchajcie, co nam zdradził!

Tadeusz Seibert wystąpił w 10. edycji "The Voice of Poland"

