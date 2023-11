Kilka miesięcy temu Margaret zaskoczyła swoich fanów odważną decyzją. Artystka postanowiła wycofać się z show-biznesu. Margaret nie koncertuje, ani nie nagrywa nowych numerów. Na próżno szukać też śladów jej aktywności w social mediach. Plotka głosi, że gwiazda ma problemy ze zdrowiem, dlatego zdecydowała się na tak radykalny krok.

Decyzję Margaret postanowił skomentować Tadeusz Seibert. Czy była sympatia piosenkarki oraz uczestnik "The Voice of Poland" wie, co się z nią dzieje? Zobaczcie nasze wideo i poznajcie prawdę!

