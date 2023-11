Film "Jestem M. Misfit" już trafił do kin! Jeśli jeszcze go nie widziałeś to już śpieszymy z pomocą, dlaczego warto na niego iść. W produkcji Marcina Ziębińskiego w główną rolę Julii wciela się Sylwia Lipka. Tak, wokalistka zmierzyła się z pracą aktora. Czy jej się udało? Statystyki mówią same za siebie! Przez cztery dni film zobaczyło prawie 100 tysięcy widzów. Produkcja zanotowała najlepsze otwarcie polskiego filmu dla dzieci i młodzieży ostatnich lat.

Zobaczcie ekskluzywny zwiastun filmu "Jestem M. Misfit". Film wciąż można zobaczyć na dużym ekranie. Brzmi jak plan na weekend?

