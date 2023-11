Są pierwsze wyniki oglądalności filmu "Jestem M. Misfit" z udziałem największych gwiazd sieci! Produkcja zanotowała najlepsze otwarcie polskiego filmu dla dzieci i młodzieży ostatnich lat. Przez cztery dni film zobaczyło prawie 100 tysięcy widzów. A Wy byliście już w kinie?

Z taką obsadą nic dziwnego, że film cieszy się sporym zainteresowaniem! W "Jestem M. Misfit" występują m.in. piosenkarze Sylwia Lipka i Mateusz Ciawłowski, Filip Zabielski, Adrianna Kępka (Truebeautyisinternal), Sophie Reich, Emilia Królikowska (EmiFlesh), Olga Sałacka (Nanami Chan), Aleksandra Pawlik (Aleksmandostyle), Korneliusz Rzeźwicki (N3jxiom), Kinga Sawczuk (Kompleksiara), Maciej Ejsmont (Sheo), Mateusz Baszczyński (vNarf), Filip Panek (Yoshi), Damian Krupa (Hadesiak), Andrzej Dyszkiewicz (Admiros), Przemek Bylina (Przemek BestGames), Julia Bojaruniec (Prostracja), Marta Rentel (Martirenti), Edyta Prusinowska (Eniiablog), Angelika Mucha (Little Mooonster96), zespół Felivers i zespół MY 3, a także aktorzy: Tomasz Karolak, Julia Chatys, Maciej Tomaszewski, Michał Diablo Waleszczyński, Daria Iwan i Aleksander Janiszewski!

O czym jest ten film? Oto opis producenta:

Życie Julii (Sylwia Lipka) jest cudowne. Mieszka w Stanach Zjednoczonych, chodzi do świetnej szkoły, śpiewa i prowadzi popularny kanał w sieci. Po prostu „american dream”. Pewnego dnia, kiedy jej rodzice zdecydują się na powrót do Polski, wszystko się zmieni. Julia będzie musiała odnaleźć się w nowej szkole – Liceum Milenijnym rządzonym przez EKIPY: sportowców, nerdów, vlogerów, muzyków, fanek pięknego looku i VIP, której przewodzi zadufana Wiktoria. Razem z Magentą, szkolną outsiderką, i Kubą, niespełnionym muzykiem, stworzą paczkę wykluczonych. Niedługo w szkole odbędzie się coroczny konkurs muzyczny, w którym do wygrania będzie stypendium i wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Julia nie może przegapić takiej okazji. Czy Julia będzie w stanie pokonać Wiktorię (Adrianna Kępka), królową popularności? Czy Julię i Kubę (Mateusz Ciawłowski) połączy coś więcej niż tylko szkolna przyjaźń?