Konflikt Sylwii i Mikołaja z "Love Island" - czy wystąpią w finale "Tańca z gwiazdami"? 

Atmosfera pomiędzy Sylwią Madeńską i Mikołajem Jędruszczakiem, zwycięzcami pierwszej edycji programu "Love Island", stała się bardzo napięta! Po ostatnim wywiadzie live, którego Mikołaj udzielił dla portalu Przeambitni.pl, konflikt byłych partnerów chyba jeszcze bardziej się zaostrzył. Chłopak zdradził sporo szczegółów dotyczących jego rozstania z Sylwią i nie szczędził gorzkich słów swojej byłej dziewczynie. Stwierdził między innymi, że "musiał ją nietrzeźwą w stanie nieważkości odklejać od innych facetów".

Jak wiadomo Sylwia i Mikołaj brali udział w XI edycji programu "Taniec z gwiazdami", z którego odpadli tydzień po tym, jak wypłynęła informacja o ich rozstaniu. Wielki finał tanecznego show już w najbliższy piątek i zazwyczaj możemy zobaczyć w nim wszystkie pary, które brały udział w bieżącej odsłonie show. Czy zatem Sylwia i Mikołaj pojawią się na finale "Tańca z gwiazdami"?

Czy Sylwia i Mikołaj wystąpią w finale "Tańca z gwiazdami"?

W poniedziałek 19. października Mikołaj Jędruszczak wystąpił w instagramowej transmisji na żywo dla Przeambitni.pl. Zwycięzca "Wyspy miłości" zdecydował się ujawnić wiele szczegółów na temat powodów rozstania z Sylwią Madeńską. Mikołaj zdecydował się nawet na opowiedzenie o konkretnych sytuacjach, które po części miały wpływ na jego decyzję. Wygląda na to, że słowa byłego partnera wyraźnie zaskoczyły Sylwię, która również odniosła się w dość ostrych słowach do całej sytuacji w swojej relacji na InstaStory. Wygląda na to, że pomiędzy tancerką, a tenisistą od dawna jest już bardzo poważny konflikt.

Mikołaj Jędruszczak zapowiedział również, że ma zamiar odciąć się od Sylwii. Ale przecież przed nami finał "Tańca z gwiazdami", w którym zazwyczaj występują wszystkie pary, które brały udział w danej edycji. Jak na to zareagował Mikołaj? Otóż przyznał, że jeśli producenci show mieliby takie życzenie, to oczywiście zatańczyłby ze swoją byłą partnerką. Za chwilę jednak dodał, że niestety w tym sezonie nie będzie wspólnego występu wszystkich gwiazd, ze względu na obostrzenia sanitarne spowodowane pandemią koronawirusa.

Dostałem informację z produkcji, że nie będzie wspólnego występu ze względu na sytuacje z koronawirusem. Dostosujemy się do wymagań - zapewnił Mikołaj podczas live dla Przeambitni.pl.

Wygląda więc na to, że Sylwii i Mikołaja nie zobaczymy już nawet jako tanecznej pary...

Ostatni wywiad Mikołaja wywołał prawdziwą burzę! Chłopak nie szczędził gorzkich słów swojej byłej partnerce...